LPG'ye bu gece zam geliyor: Sürücüler dikkat!

LPG fiyatları bu gece yarısından itibaren artacak. Zam oranı ortalama 45 kuruş olacak. Otogaz kullanan sürücülerin depolarını bugün doldurması öneriliyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
LPG'ye bu gece zam geliyor: Sürücüler dikkat!
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LPG'YE ZAM GELİYOR: BU GECE YARISI FİYATLAR ARTACAK

Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürerken, sürücüleri ilgilendiren yeni bir zam haberi daha geldi. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, LPG'nin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere ortalama 45 kuruş zam yapılacak.

Zammın, dağıtım şirketlerinin depolarına olan uzaklığa göre değişiklik göstereceği ve 42 ila 50 kuruş arasında olacağı ifade ediliyor. Türkiye genelinde pompaya ortalama 45 kuruşluk artış yansıtılması bekleniyor.

SÜRÜCÜLERE UYARI: DEPOLARINIZI BUGÜN DOLDURUN

Zam kararıyla birlikte, LPG’li araç sahiplerinin akaryakıt istasyonlarına yönelmesi bekleniyor. Uzmanlar, depolarını daha uygun fiyattan doldurmak isteyen sürücülerin, bu gece yarısından önce harekete geçmelerini öneriyor.

Yeni fiyatların bu gece 00.00 itibarıyla geçerli olması bekleniyor.

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