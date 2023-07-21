KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 KYK burs/kredi ve yurt başvuruları tarihleri ve şartları

Burs/kredi ve yurt başvuruları ile her yıl yüz binlerce öğrenciye hem maddi hem de barınma yardımı yapılıyor. Yurt başvurularının YKS yerleştirme işlemlerinin hemen ardından başlayacak üniversite kayıt süreci ile netlik kazanması bekleniyor.

PEKİ, 2023 KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS başvurularının açıklanması ile şimdi de tercih süreci gündeme geldi. Ailelerinden uzaklardaki şehirlerde üniversite lisans ya da ön lisans eğitimi alma hayali kuran gençler, öncelikle barınma ihtiyacı için KYK'nın yurt başvurularını bekleyecek. Öte yandan karşılıksız KYK öğrenci bursu ve öğrenim kredisi başvurularına yönelik beklenti de oldukça yüksek olacak. KYK her sene ilk olarak yurt başvurularını almaya başlıyor.

Üniversitelerde güz dönemi eğitimi başladıktan hemen sonrası ise burs/kredi başvurularını e-Devlet üzerinden alıyor. İşte, KYK başvuru sürecine dair detaylar...

KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor.

Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

2023 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları 24 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı. Bu yılki başvuruların da ilk yerleştirme işleminin sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yine Ağustos ayının son haftası başlayabileceği tahmin ediliyor.



