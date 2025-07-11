LGS sonuçları açıklandı!

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçları, bugün saat 10.00 itibarıyla erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarası şifreleriyle sorgulayabilecek.

Kimlik numarasını bilmeyen adaylar, kimlik kartlarının sol üst kısmında (fotoğrafın üstünde) yer alan 10 haneli numarayı kullanarak giriş yapabilecek.

Ayrıca okul numarası, doğum tarihi ve 5 haneli doğrulama kodu da girildikten sonra sonuç ekranı açılacak.

Açılan sonuç ekranında; Kimlik bilgileri (kimlik no, ad, soyad, doğum tarihi), Merkezi sınav puanı, Genel yüzdelik dilim ve il yüzdelik dilimi, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden doğru, yanlış ve boş cevap sayıları yer alacak.

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