LGS sonuçları açıklandı!

Lise adaylarının merakla beklediği LGS sınav sonuçları bugün saat 10.00 itibarıyla açıklandı. Adaylar, T.C. kimlik ve öğrenci numarasıyla sisteme girerek puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve ders bazlı doğru-yanlış sayılarını öğrenebilecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
LGS sonuçları açıklandı!
Yayınlanma:

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçları, bugün saat 10.00 itibarıyla erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarası şifreleriyle sorgulayabilecek.

Kimlik numarasını bilmeyen adaylar, kimlik kartlarının sol üst kısmında (fotoğrafın üstünde) yer alan 10 haneli numarayı kullanarak giriş yapabilecek.

Ayrıca okul numarası, doğum tarihi ve 5 haneli doğrulama kodu da girildikten sonra sonuç ekranı açılacak.

Açılan sonuç ekranında; Kimlik bilgileri (kimlik no, ad, soyad, doğum tarihi), Merkezi sınav puanı, Genel yüzdelik dilim ve il yüzdelik dilimi, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden doğru, yanlış ve boş cevap sayıları yer alacak.

SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

İzmir’de silah kaçakçılığı operasyonu! 9 kişi tutuklandıİzmir’de silah kaçakçılığı operasyonu! 9 kişi tutuklandıGündem
11 Temmuz 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar oldu?11 Temmuz 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar oldu?Ekonomi
lgs
Günün Manşetleri
Terör bitti, Türk Milleti yeni yüzyılın mimarı olacak
ULUSAL KANAL IRAK’TAN BİLDİRİYOR!
LGS sonuçları açıklandı!
Siber suç çetesine 22 milyonluk darbe!
MESUDİYE BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA KARAR ÇIKTI
EV HAPSİNDEN SONRA GÖREVİNE DE SON VERİLDİ
MSB'DEN 12 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU METAN GAZI OLAYIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ
117 FETÖ hükümlüsü daha akladı: Türkiye tazminat ödeyecek
21 İLDE DEV OPERASYON!
ŞİLE BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA!
Çok Okunanlar
Aylık getirisi duyanı şaşırttı! Aylık getirisi duyanı şaşırttı!
Altın fiyatları yeniden hareketlendi Altın fiyatları yeniden hareketlendi
Yeni zamla motorin uçtu! Akaryakıt fiyatları cep yakıyor Yeni zamla motorin uçtu! Akaryakıt fiyatları cep yakıyor
ULUSAL KANAL IRAK’TAN BİLDİRİYOR! ULUSAL KANAL IRAK’TAN BİLDİRİYOR!
Yiğit Bulut hayatını kaybetti! Yiğit Bulut hayatını kaybetti!