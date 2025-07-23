LGS tercihlerinde son saatler! Yarın 17.00’de sona eriyor

LGS tercihlerinde yarın son gün. Yerleştirme sonuçları 4 Ağustos’ta açıklanacak; tercih yapmayanlar yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
LGS tercihlerinde son saatler! Yarın 17.00’de sona eriyor
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında ortaöğretim kurumlarına yerleşmek isteyen öğrenciler için tercih süreci yarın saat 17.00’de sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tercih sürecine destek amacıyla çeşitli rehberlik çalışmaları yürütürken, öğrencilerin tercihlerini son ana bırakmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.

1 MİLYONUN ÜZERİNDE ÖĞRENCİ TERCİH YAPTI

15 Haziran’da düzenlenen sınava 1 milyon 10 bin 916 öğrenci başvurmuş, bunlardan 963 bin 142’si sınava katılmıştı. Sınav sonuçları 11 Temmuz’da açıklanmış, ardından merkezi yerleştirme için tercih süreci başlamıştı.

Sınava katılmayan öğrenciler ise yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.

MEB’TEN TERCİH SÜRECİNE REHBERLİK DESTEĞİ

Milli Eğitim Bakanlığı, tercihler konusunda öğrenci ve velileri bilgilendirmek amacıyla “Tercih Süreci Veli Kılavuzu” yayımladı. Kılavuzda: tercih süreci, lise türleri (fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu lisesi vb.), nakil işlemleri, yerleştirme kuralları, sık sorulan sorular ve öneriler, tercih kontrol listesi gibi önemli bilgiler yer alıyor.

Ayrıca 81 ilde kurulan 11 binden fazla Tercih Danışmanlığı Birimi, rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar eşliğinde öğrencilere birebir destek sağlıyor. Bu birimlerde akademik yeterlilik, hedef belirleme ve ilgi alanı uyumu gibi konulara odaklanılıyor.

ÖZEL OKUL KAYITLERI DA YARIN SONA ERİYOR

Özel ortaöğretim kurumları ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların kayıt işlemleri de yarın sona erecek. Özel okula kesin kayıt yaptıran öğrencilerin e-Okul üzerinden tercih ekranı kapanacak. Ancak bu öğrenciler kayıtlarını iptal ettirirse tekrar tercih yapabilecek.

LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025’te açıklanacak. Bu tarihten sonra ise yerleştirmeye esas nakil başvuruları başlayacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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