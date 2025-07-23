SGK’nin karşılamadığı ilaç için açılan davada karar çıktı

İzmir’de cilt kanseri tedavisi gören 75 yaşındaki bir hasta, SGK’nin karşılamadığı ilaç için dava açtı. Mahkeme ilacın bedelinin kesintisiz şekilde karşılanmasına hükmetti. Kararın emsal olması bekleniyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
SGK’nin karşılamadığı ilaç için açılan davada karar çıktı
Yayınlanma: Güncellenme:

SGK GERİ ÖDEMEDİ, HASTA DAVA AÇTI: MAHKEMEDEN EMSAL İLAÇ KARARI

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki C.A., yaklaşık bir buçuk yıl önce cilt kanseri teşhisi konmasının ardından kendisine reçete edilen ancak SGK tarafından karşılanmayan ilacın bedelini kendi imkanlarıyla ödemek zorunda kaldı. Her kür için 115 bin liraya mal olan ilacın bedelinin SGK tarafından ödenmesi talebiyle mahkemeye başvurdu.

İzmir 1. İş Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, hastayı haklı bularak SGK’nin söz konusu ilacın ücretini karşılamasına hükmetti. Kararda, Anayasa’nın 56. maddesine atıf yapılarak ilacın temininin kesintisiz biçimde idare tarafından sağlanması gerektiği vurgulandı.

Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Mustafa Kaptan, müvekkilinin geçmişte de akciğer kanseri geçirdiğini ve mevcut sağlık durumunun yeni bir kemoterapi sürecine dayanamayacağını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

“Ayağının iki parmağı bu nedenle kesiliyor. Davanın sonucunda hastanın kendisinin karşıladığı 2 doz ilaç ücretinin iadesi ile geri kalan dozların da ücretsiz olarak karşılanması için mahkeme hastanın lehine karar verdi. 75 yaşındaki hastanın ilacının karşılanmaması sosyal devlet anlayışına da uygun değildi. Bu yüzden davayı açtık. Benzer durumdaki hastalara da emsal olmasını dileriz.”

Kararın benzer durumda olan hastalar açısından örnek teşkil etmesi bekleniyor. SGK tarafının karara itiraz edip etmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

İngiltere bu ölümü konuşuyor! Prens William ve Harry’nin kuzeni evinde ölü bulunduİngiltere bu ölümü konuşuyor! Prens William ve Harry’nin kuzeni evinde ölü bulunduDünya
4-22 Temmuz arasında çıkan 61 orman yangınından sonra 4 kişi tutuklandı4-22 Temmuz arasında çıkan 61 orman yangınından sonra 4 kişi tutuklandıGündem
Memleket Partisi oy çokluğuyla kapatıldı: Muharrem İnce’den CHP çağrısı geldiMemleket Partisi oy çokluğuyla kapatıldı: Muharrem İnce’den CHP çağrısı geldiGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

kanser sgk ilaç
Günün Manşetleri
ORMAN YANGINI RİSKİ BÜYÜYOR
EUROFİGHTER İÇİN MUTABAKAT SAĞLANDI
İstanbul’da huzur operasyonu
VATAN PARTİSİ'NDEN DESTEK ZİYARETİ
“BAHÇELİ ANAYASADAKİ TÜRK TANIMINI TARTIŞMAYA AÇIYOR”
YÜZLERCE MERMİ ELE GEÇİRİLDİ
KAÇAK DERNEK MERKEZİNE MÜDAHALE
5 günde 179 siber suç şüphelisi yakalandı
''ŞARA'YI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ''
''İSRAİL, PARÇALANMIŞ BİR SURİYE İSTİYOR''
Çok Okunanlar
Emekliye promosyon yağmuru! Emekliye promosyon yağmuru!
Gram altında tarihi rekor! Gram altında tarihi rekor!
Gündüz kavuracak, gece terletecek! Gündüz kavuracak, gece terletecek!
4 milyonun faiz getirisi belli oldu 4 milyonun faiz getirisi belli oldu
Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?