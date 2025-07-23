SGK’nin karşılamadığı ilaç için açılan davada karar çıktı

SGK GERİ ÖDEMEDİ, HASTA DAVA AÇTI: MAHKEMEDEN EMSAL İLAÇ KARARI

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki C.A., yaklaşık bir buçuk yıl önce cilt kanseri teşhisi konmasının ardından kendisine reçete edilen ancak SGK tarafından karşılanmayan ilacın bedelini kendi imkanlarıyla ödemek zorunda kaldı. Her kür için 115 bin liraya mal olan ilacın bedelinin SGK tarafından ödenmesi talebiyle mahkemeye başvurdu.

İzmir 1. İş Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, hastayı haklı bularak SGK’nin söz konusu ilacın ücretini karşılamasına hükmetti. Kararda, Anayasa’nın 56. maddesine atıf yapılarak ilacın temininin kesintisiz biçimde idare tarafından sağlanması gerektiği vurgulandı.

Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Mustafa Kaptan, müvekkilinin geçmişte de akciğer kanseri geçirdiğini ve mevcut sağlık durumunun yeni bir kemoterapi sürecine dayanamayacağını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

“Ayağının iki parmağı bu nedenle kesiliyor. Davanın sonucunda hastanın kendisinin karşıladığı 2 doz ilaç ücretinin iadesi ile geri kalan dozların da ücretsiz olarak karşılanması için mahkeme hastanın lehine karar verdi. 75 yaşındaki hastanın ilacının karşılanmaması sosyal devlet anlayışına da uygun değildi. Bu yüzden davayı açtık. Benzer durumdaki hastalara da emsal olmasını dileriz.”



Kararın benzer durumda olan hastalar açısından örnek teşkil etmesi bekleniyor. SGK tarafının karara itiraz edip etmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.