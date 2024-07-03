Malatya'nın en iyi liseleri belli oldu! Bakın hangi lise ilk sırada

Malatya'nın en iyi liseleri listesi taban puanı sırasına göre belirlendi. Malatyalı öğreniler ve velilerinin merak ettiği bu listede Malatya'nın en iyi lisesi hangisi oldu? Erman Ilıcak Fen Lisesi, Malatya Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi, Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi, Malatya Anadolu Lisesi öne çıkan liseler arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte Malatya'nın en iyi liseleri sıralamasının ayrıntıları...

MALATYA'NIN EN İYİ LİSELERİ

Taban puanı sırasına göre Malatya'nın en iyi liseleri şu şekildedir;

1. Erman Ilıcak Fen Lisesi, taban puanı: 480,975

2. Malatya Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi, taban puanı: 466,113

3. Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi, taban puanı: 465,094

4. Malatya Anadolu Lisesi, taban puanı: 450,816

5. Şehriban Günata Anadolu Lisesi, taban puanı: 442,292

6. Battalgazi / Malatya Lisesi, taban puanı: 412,411

7. Akçadağ Fatih Fen Lisesi, taban puanı: 411,991

8. Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi, taban puanı: 406,659

9. Yusuf Kenan Anadolu Lisesi, taban puanı: 405,913