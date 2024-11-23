MEB 20 bin atama sonuçlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen atamasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, atama sonuçlarının e-Devlet sistemi üzerinden erişime açıldığını belirterek, “Sonuçları öğrenmek isteyen öğretmen adaylarımız, e-Devlet üzerinden bilgilerine ulaşabilirler” dedi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
MEB 20 bin atama sonuçlarını açıkladı
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen atamasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, atama sonuçlarının e-Devlet sistemi üzerinden erişime açıldığını belirterek, “Sonuçları öğrenmek isteyen öğretmen adaylarımız, e-Devlet üzerinden bilgilerine ulaşabilirler” dedi.

Bakan Tekin, "Sevgili Öğretmenlerimiz, Bugün, eğitim ailemize katılan 20 bin 000 öğretmenimizin atama sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları öğrenmek isteyen öğretmenlerimiz, e-Devlet üzerinden erişim sağlayabilirler.

Eğitimde her zaman önceliği olan, öğretmenlerimizi her alanda destekleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz.

Bu anlamlı günde, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, yeni görev yerlerinizde ülkemizin geleceğini şekillendirme yolunda üstün başarılar diliyorum.

Göreviniz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

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