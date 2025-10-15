MEB duyurdu: 15 bin öğretmen ataması için kılavuz yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında tercih ve atama sürecine ilişkin kılavuzu yayımladı. Adaylar, tercihlerini 17–21 Kasım 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yapabilecek. Atamalar ise 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde gerçekleştirilecek.

MEB duyurdu: 15 bin öğretmen ataması için kılavuz yayımlandı
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin tercih ve atama sürecine dair ayrıntıları içeren “2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu”nu yayımladı.

Kılavuza göre öğretmen adayları, 17–21 Kasım 2025 tarihleri arasında tercih başvurularını elektronik ortamda yapacak. Atama işlemleri ise 24 Kasım 2025 tarihinde, Öğretmenler Günü’nde gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR DAHA ÖNCE TAMAMLANMIŞTI

15 bin sözleşmeli öğretmen alım sürecine ilişkin ilk duyuru, 18 Nisan 2025 tarihinde yayımlanmıştı.
Bu kapsamda adayların başvuruları 21 Nisan–5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınmış, branş bazında kontenjan dağılımları da aynı dönemde kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Sözleşmeli öğretmen istihdamına yönelik sözlü sınav süreci, 23 Haziran–20 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Adayların başarı puanları, “Millî Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre, KPSS puanının %50’si ile sözlü sınav puanının %50’si esas alınarak hesaplandı.

Bu değerlendirmelerin sonucunda, başarı puanları 29 Ağustos 2025 tarihinde ilan edildi.

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 1–5 Eylül 2025 tarihleri arasında “eitiraz.meb.gov.tr” adresi üzerinden elektronik ortamda alındı. İtirazlar, sözlü sınav komisyonları tarafından değerlendirildikten sonra 3 Ekim 2025 tarihinde sonuçlandırıldı.

TERCİH VE ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU

MEB tarafından yayımlanan yeni kılavuza göre, sözlü sınavda başarılı olan öğretmen adayları tercih başvurularını 17–21 Kasım 2025 tarihleri arasında yapacak. Tercih işlemleri, e-Devlet sistemi üzerinden ya da Bakanlığın ilgili portalı aracılığıyla elektronik olarak gerçekleştirilecek.

Atama sonuçlarının açıklanacağı tarih ise 24 Kasım 2025, yani Öğretmenler Günü olarak belirlendi.

Atama işlemleri tamamlanan öğretmenlerin, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması süreçleri sonuçlandıktan sonra görevlerine başlayacakları bildirildi. Bakanlık açıklamasında, “Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacak.” ifadeleri yer aldı.

