Milli Eğitim Bakanı Tekin, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gündemin en sıcak maddelerinden biri olan 15 bin öğretmen atamasına ilişkin süreci değerlendiren Bakan Tekin, takvimin işlediğini belirtti. Adayların heyecanla beklediği sürece dair konuşan Tekin, "2024 KPSS ile, KPSS artı mülakat sistemiyle son öğretmen atamasını 24 Kasım tarihi itibarıyla yapmış olacağız. Biliyorsunuz KPSS puanı artı mülakatlarla beraber aday arkadaşlarımızın notları açıklanmıştı. Şimdi tercihlerini alıyoruz. 24 Kasım'da da inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın katıldığı bir törenle arkadaşlarımız görev yerlerini öğrenmiş olacak ve atamalarını yapmış olacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

YENİ EĞİTİM MODELİ VE GÜNDEMDEKİ KONULAR

Gazetecilerin, kamuoyunda konuşulan yeni eğitim modeli iddialarını sorması üzerine Bakan Tekin, bu konunun şu an için Bakanlığın öncelikleri arasında yer almadığını ifade etti. Mevcut yoğunluklarının farklı alanlarda olduğunu vurgulayan Tekin, "Şu an gündemimizde onlar yok. Şu an gündemimizde yarıyıl tatili, birinci tatil var biliyorsunuz, onlarla uğraşıyoruz. Bütçe görüşmelerimiz var." diyerek çalışmaların yönünü açıkladı.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) yetki alanında bulunan üniversite eğitiminin 3 yıla indirilmesi tartışmaları da Bakan Tekin'e yöneltilen sorular arasındaydı. Konuya sadece üniversite bazında bakılmaması gerektiğini savunan Tekin, değişen dünya koşullarına ve bilgiye erişim hızına dikkat çekti. Tekin, bu durumu şu sözlerle değerlendirdi: "Sadece yükseköğretim açısından bakmamak lazım. Dünyada iletişim araçları ve gençlerimizin, çocuklarımızın bilgi edindiği araçlar geliştikçe daha hızlı bilgiye erişiyorlar. Eğitim-öğretim süreleri de otomatikman kısalmak durumunda. Çok doğal bir şey. Seyri de bu yönde." Uygulamanın isteğe bağlı olup olmayacağı ve "İsteyen 3 yılda bitirebilecek öyle mi?" şeklindeki soru üzerine ise Bakan Tekin, üniversitelerdeki mevcut kredi sistemini hatırlattı. YÖK'ün bu sistemi daha da yaygınlaştırma hedefini olumlu bulduğunu belirten Tekin, "YÖK'ün açıklamasına bakmadım ama zaten normal koşullarda üniversitelerde kredi sistemi olduğu için, bunun mümkün olduğu üniversiteler var mı yok mu, bunu yaygınlaştırmak istiyor. Çok yerinde bir karar." açıklamasında bulundu.