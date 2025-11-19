Diyarbakır'da çocuğu kaçırmaya çalışan sanık hakim karşısında: 'Bir anlık sinirle yaptım'

Diyarbakır 26. Asliye Ceza Mahkemesi, kamuoyunda büyük tepki çeken çocuk kaçırma girişimi davasına ev sahipliği yaptı.

Hakkında "çocuğa karşı cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçlamasıyla 10 buçuk yıla kadar hapis cezası talep edilen tutuklu sanık G.K., hakim karşısına çıktı. Duruşma salonunda sanığın yanı sıra, olayın kahramanı olarak bilinen ve çocuğu kurtaran esnaf Ahmet Arslan ile taraf avukatları hazır bulundu. Mağdur çocuk ve ailesi ise duruşmaya katılmadı.

KAHRAMAN ESNAF OLAYI ANLATTI

Mahkeme heyeti tarafından tanık olarak dinlenen Ahmet Arslan, güvenlik kameralarına da yansıyan o korku dolu anları detaylarıyla anlattı. İş yerinin önünde oturduğu esnada sesler duyduğunu belirten Arslan, çocuğun kendisine "Beni kurtar amca." diye seslendiğini ifade etti. Olaya müdahale ettiğini belirten Arslan, sanıkla arasında geçen konuşmayı ve sonrasındaki arbedeyi şu sözlerle aktardı: "Sanık, çocuk için 'Akrabam ve amcasıyım.' diye cevap verdi. 'Boğazını neden tutuyorsun?' dedim. Sanık, 'Sanane sen buranın dayısı mısın?' diye tepki verdi. Ardından bana kafa attı. Boğuştuk ve esnaf arkadaşlar geldi. Kırık kaldırım taşlarını elinde tutuyordu ve daha sonra bize fırlattı."

Tutuklu yargılanan G.K. ise savunmasında olaydan birkaç gün önce Bodrum'dan kente geldiğini belirtti. Başka bir dava için adliyede ifade verdikten sonra dışarı çıktığını ve üzerinde büyük bir gerginlik olduğunu iddia eden sanık, eylemi bu ruh haliyle gerçekleştirdiğini öne sürdü. Suçlamaları reddeden G.K., mahkemedeki ifadesinde şunları kaydetti: "Çocuğu da tanımam. Belki bu olaydan dolayı çocuğun psikolojisi bozulmuştur. Kaçırmak gibi niyetim yoktu. Bir anlık sinir ve öfkeyle yaptım. Suçu kabul etmiyorum. Daha önce bu psikolojiyle bir dükkanın camını da kırmıştım. Pişmanım."

BAKANLIK DEVREDE, TAHLİYE YOK

Duruşma sürecinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da söz alarak davaya müdahil olma talebinde bulundu ve sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Mağdur ailenin avukatları da sanığın serbest kalması durumunda benzer suçları işleme potansiyeli taşıdığını savunarak tahliye talebine itiraz etti. Cumhuriyet savcısı ise hazırladığı mütalaada, suçun niteliği ve mevcut delil durumunu göz önüne alarak sanığın tutukluluğunun sürmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının davaya katılma talebini kabul ederken, sanık G.K.'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 32. maddesi gereğince sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti amacıyla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden rapor hazırlanmasına karar verildi ve duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Dava dosyasına konu olan olay, 27 Ağustos tarihinde Lise 1. Sokak'ta meydana gelmişti. 42 yaşındaki esnaf Ahmet Arslan, dükkanının önünde oturduğu sırada ara sokaktan çıkan bir şahsın 8 yaşındaki erkek çocuğunu çekiştirdiğini ve ağzını kapatmaya çalışarak zorla götürmek istediğini fark etmişti. Arslan'ın sözlü müdahalesiyle saldırganın elinden kurtulan çocuk olay yerinden uzaklaşırken, "Neden çocuğa böyle davranıyorsun?" sorusu üzerine saldırgan ile esnaf arasında kavga çıkmıştı. Şüphelinin kaçtığı ve Arslan'ın iki parmağının incindiği olay sonrası aile polise giderek şikayetçi olmuş, ardından Arslan'a teşekkür ziyaretinde bulunmuştu. Polis ekiplerince 29 Ağustos'ta yakalanan şüpheli aynı gün tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaşanan arbede, çocuğun kaçırılmaya çalışılması ve ailenin teşekkür ziyareti iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilmişti.