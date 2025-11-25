Milli Eğitim Bakanı Tekin’den Maarif Kongresi'nde dikkat çeken mesajlar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve onursal başkanlığını da üstlendiği 2. Maarif Kongresi'ne katıldı. Kongre konuşmasına tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak başlayan Tekin, eğitimin ele alındığı ilk kongrenin Kurtuluş Savaşı dönemine denk gelen 1921'de yapıldığını hatırlattı. İlk kongrenin başlangıç noktasını, milli, yerli ve vatanını seven çocukların yetiştirilmesinin oluşturduğunu ifade etti.

Bakan Tekin, 1921 yılının Temmuz ayında 250'ye yakın öğretmenin Ankara'da toplandığını ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cephedeki savaştan ayrılarak kongreye katıldığını ve burada milli bir eğitim sisteminin inşasına ilişkin damga vuran bir konuşma yaptığını anımsattı.

Değişen yeni dünya düzenine uygun bir eğitim sisteminin inşa sürecinin hep beraber yapılması gerektiğine işaret eden Tekin, şu çarpıcı tespiti yaptı: "Değişen dünya koşullarında, milli ve manevi değerlere bağlı, ülkesine, ülkesinin değerlerine, egemenlik haklarına, bağımsızlığına saygı duyan, ihtiyaç duyulduğunda gözünü kırpmadan kendisini ülkesi ve milleti için feda edebilecek bir kuşak yetiştirmek durumundayız. Bunu yaparken de değişen dünyanın hem metodolojik anlamda hem de pedagojik anlamda parametrelerine uygun davranmak durumundayız."

Bakan Tekin, bu kapsamda 2024-2025 eğitim öğretim yılını kendilerine çerçeve olarak kabul ettiklerini belirterek, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla öğretim programlarını revize ettiklerini aktardı.

PROGRAM REVİZYONUNA TEPKİ GÖSTERENLERE YANIT

Programların revize edilmesinin arkasında yatan temel amacın, milli ve manevi değerlere bağlılık ile küresel gelişmelere adaptasyon olmak üzere iki ana parametre olduğunu belirten Tekin, revizyona karşı çıkanlara sert bir yanıt verdi: "Programlarımızın bu iki parametreyle revize edilmesine karşı çıkanlar ya bu ülkenin çocuklarının ülkesi ve milletiyle barışık bir biçimde yetişmesinden rahatsızlar ya da bu ülkenin çocuklarının hem metodolojik hem de pedagojik olarak yeni gelişmelere adapte olmasından rahatsızlar. İkisinin dışında başka bir seçenek aklıma gelmiyor. Dolayısıyla bu iki parametreyle biz geçtiğimiz yıl öğretim programlarımızı revize ettik. Bu süreçte katkı veren herkese teşekkür ediyorum."

EĞİTİM SİSTEMİNDE ATILAN "DEVRİM NİTELİĞİNDE" ADIMLAR

Bakan Tekin, Maarif Kongresi'ni yeniden aynı ruhla toplayacak bir gelenek başlatmaya çalıştıklarını dile getirdi. Geçen yıl ilki Erzurum'da yapılan kongrenin ardından bu yılki temanın "Demokrasi, İnsan Hakları ve Kardeşlik" olarak belirlendiğini söyledi.

Tekin, kongre temasının belirlenme amacını açıklarken, dünyadaki insan hakları ihlallerine ve savaşlara dikkat çekti: "Eğer bunlar yaşanıyorsa dünyadaki eğitim sistemlerinin bir eksiği var demektir." Bu kapsamda en son İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çeken Tekin, insan hakları metinlerine rağmen yaşanan vahşete karşı dünyanın sessiz kalmasının da önemli bir sorun olduğunu belirtti. Eğitimde fırsat eşitliğini temel bir insan hakkı olarak gördüklerini vurgulayan Bakan, "Her çocuk, her insan bizim gözümüzde eşittir. Her vatandaş bizim gözümüzde eşittir." diyerek 2002'den bu yana atılan adımları sıraladı: "2002-2003 eğitim öğretim yılından itibaren eğitim öğretim sistemimizin içerisinde antidemokratik, ötekileştirici, tek tipleştirici bütün ifadeleri eğitim öğretim sisteminin dışına çıkarmak için yoğun bir çabanın içerisine girdik. Bunu yaparken ana kriterimiz biraz önce çizdiğim çerçeve. Her çocuk, her insan bizim gözümüzde eşittir. Her vatandaş bizim gözümüzde eşittir. Etnik, dini, doğduğu yer, büyüdüğü ortam vesaire hiçbir farklılığı o çocuğun eğitim öğretim hakkından kısmen ya da tamamen alıkonulmasını meşru gösteremez parametresinden hareketle, eğitim öğretim sistemimizi köklü bir revizyona tabi tuttuk. Ders kitaplarımızın içerisinden bu türden ayrıştırıcı, ötekileştirici bütün ifadeleri çıkardık."

KONGREYLE SAHA DENEYİMLERİ BİLİMSELLEŞİYOR

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında yapılan 2. Maarif Kongresi'ne, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan öğretmenler katılım gösteriyor. Kongrenin temel hedefi, öğretmenlerin saha deneyimlerinin bilimsel bildiriler haline dönüştürülerek paylaşılması ve en iyi uygulamaların teorik temellerle desteklenerek eğitim sisteminin güçlendirilmesine katkı sağlanması olarak belirlendi.

Yarın sona erecek kongrede, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) Bağlamında Adalet, Hak ve Sorumluluk Bilincinin Oluşumunda Öğretmenin Rolü" ve "Eğitimde Hak, Sorumluluk ve Özgürlük Bilincinin Oluşumunda Öğretmenin Rolü" gibi başlıklar başta olmak üzere bildiriler sunulacak.

Bakan Tekin, konuşmasının ardından bildirileri seçici kurul tarafından uygun görülen öğretmenlere katılım belgelerini takdim etti ve hatıra fotoğrafı çekildi. Ayrıca "Öğretmen Gözüyle" temalı öğretmenler arası fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserlerin yer aldığı sergiyi de gezdi.