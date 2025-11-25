Kadına yönelik şiddetle mücadele gününde vahşet! Üç çocuk annesi kadın eşi tarafından katledildi

Olay, Elazığ’ın Kovancılar ilçesi Bağlar Mahallesi Murat Sokak’ta gerçekleşti. Elde edilen bilgilere göre, 3 çocuk annesi olan Sümeyye Y. (34) ile kocası E.Y. arasında henüz netleşmeyen ailevi nedenlerden ötürü bir tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, E.Y. yanında bulundurduğu silahı çıkararak eşine 7 el ateş etti.

Silah seslerini duyan komşuların derhal durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, adrese ulaştıklarında Sümeyye Y.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Eşini öldüren şüpheli E.Y. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.