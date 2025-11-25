Kadına yönelik şiddetle mücadele gününde vahşet! Üç çocuk annesi kadın eşi tarafından katledildi

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Elazığ’dan gelen acı haber, tüm ülkeyi yasa boğdu. Kovancılar ilçesinde ailevi nedenlerden çıkan tartışma sonucu, 34 yaşındaki 3 çocuk annesi Sümeyye Y., kocası E.Y. tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kadına yönelik şiddetle mücadele gününde vahşet! Üç çocuk annesi kadın eşi tarafından katledildi
Yayınlanma: Güncellenme:

Olay, Elazığ’ın Kovancılar ilçesi Bağlar Mahallesi Murat Sokak’ta gerçekleşti. Elde edilen bilgilere göre, 3 çocuk annesi olan Sümeyye Y. (34) ile kocası E.Y. arasında henüz netleşmeyen ailevi nedenlerden ötürü bir tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, E.Y. yanında bulundurduğu silahı çıkararak eşine 7 el ateş etti.

Silah seslerini duyan komşuların derhal durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, adrese ulaştıklarında Sümeyye Y.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Eşini öldüren şüpheli E.Y. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

22. Uluslararası İran Metalurji fuarı tamamlandı22. Uluslararası İran Metalurji fuarı tamamlandıDünya
Zeynel Lüle CHP içindeki krizi yorumladı: “Bu video bir dönüm noktası”Zeynel Lüle CHP içindeki krizi yorumladı: “Bu video bir dönüm noktası”Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Elazığ kadın cinayeti
Günün Manşetleri
Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama
Milli Eğitim Bakanı Tekin’den Maarif Kongresi'nde dikkat çeken mesajlar
İBB iddianamesi kabul edildi
4 bin kWh’yi aşan destek alamayacak!
Paybull ve Lezzona şirketlerine el konuldu, 25 gözaltı
15 yeni ilaç daha geri ödeme listesine eklendi!
Türkiye ile Güney Kore arasında 6 anlaşma imzalandı
15 bin yeni öğretmen göreve başlıyor
''Türk medeniyeti kadına yüzyıllardır en yüksek değeri veriyor''
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 6 milyar dolarlık dev finansman yolda
Çok Okunanlar
Mevduat faizleri uçuşa geçti! Mevduat faizleri uçuşa geçti!
Altın fiyatları 10 günün zirvesinde! Altın fiyatları 10 günün zirvesinde!
Bu iller dikkat! Meteoroloji sağanak ve gök gürültüsü alarmı verdi Bu iller dikkat! Meteoroloji sağanak ve gök gürültüsü alarmı verdi
Asgari ücret için geri sayım başladı! Asgari ücret için geri sayım başladı!
4 bin kWh’yi aşan destek alamayacak! 4 bin kWh’yi aşan destek alamayacak!