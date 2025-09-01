Milli Eğitim Bakanı Tekin’den öğretmenlere mesaj: “Herkes bu sorumluluk sürecinden kendi payına düşen hisseyi almalı”

Bakan Tekin, “2025-2026 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler” genelgesi kapsamında orman yangınları konusuna ağırlık verileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Madem bunlar büyük oranda insan hatasından kaynaklanıyor, demek ki eğitim öğretim sistemlerimizde çocuklarımıza doğaya saygı duymasını, doğaya karşı olan sorumluluklarını yerine getirmesini ve korumasını öğretmek durumundayız. Bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı ile ortaklaşa, ormanlarla, doğa sevgisiyle ilgili gündem yapalım istedik. Yıl içerisinde bu konuda hem okullarımızda hem de başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili STK'larla, kamu kurumlarıyla ortaklaşa yeşil vatanımıza sahip çıkacak, çıkma gerekliliğini çocuklarımıza hatırlatacak etkinlikler yapacağız."

AİLE YILI VE AİLE KAVRAMININ KORUNMASI

Bakan Tekin, genelgede aile kavramına da geniş yer verildiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu yıl bildiğiniz gibi Aile Yılı olarak ilan edildi, biz de MEB olarak bu konuya odaklanalım istedik. Bu konuyu geçtiğimiz yılki genelgemizde de farklı bir boyutuyla gündemimize taşımıştık. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında da hem aile kavramının toplumsal yaşamımızdaki önemiyle ilgili hem de aile kavramının toplumun devamlılığı açısından yeri ve önemiyle ilgili vurgulara yer vermek istiyoruz."

Türkiye’de nüfus artış hızının düştüğüne dikkat çeken Tekin, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ilan ettiği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın uhdesinde yürüyen aileyle ilgili etkinliklere, önümüzdeki eğitim öğretim döneminde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte yer vereceğiz."

SORUMLULUK PAYLAŞIMI VE AİLELERİN EĞİTİME KATILIMI

Bakan Tekin, ailelerin de eğitim sürecinde sorumluluk alması gerektiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Herkes bu sorumluluk sürecinden kendi payına düşen hisseyi almalı. Eleştireceksek şöyle eleştirelim, 'Evet öğretmenimizin, okulların, Bakanlığın hatası var. Ama anne baba olarak benim de hatam var, ben de hatalarımı düzeltmeliyim' diye yaklaşmak durumundayız."

Ebeveynlere yönelik çalışmalara değinen Tekin, şu bilgileri paylaştı: "Geçtiğimiz yıl hem sonbaharda hem de ilkbahardaki veli toplantılarında, okullarda velilerle paylaşmanız için dünyada yapılan uluslararası araştırmalardan, uluslararası örgütlerin bu konudaki raporlarından ve Türkiye'deki akademisyenlerin yaptığı çalışmalardan hareketle bir sunum hazırladık. Velilere sunulmak üzere okul yöneticilerimize gönderdik. Bu yıl da arkadaşlarımız hazırlıyorlar, ekim ayı sonu itibarıyla yapacağınız veya ekim ayı içerisinde yapacağınız veli toplantılarında yine aynı şekilde velileri sürecin içerisine nasıl dahil edebileceğinize dair sizlerle paylaşımlarda bulunacağız."

“AİLEM” DİZİSİ VE EĞİTİM PROJELERİ

Bakan Tekin, aile yılı kapsamında yürütülen projeleri de anlatarak şu ifadeleri kullandı: "Ebeveyn Okulu", "Ailemle Eğitim Yolculuğum" projeleri ile 130 milyon görüntülenme alan "Ailem" dizisi gibi çalışmalar yaptıklarını anımsatan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Öğretmen arkadaşlarımıza "Yeni dönem için bu diziye senaryo önerisinde bulunabilir misiniz?" demiştik. Yıl içerisinde bize öğretmen arkadaşlarımızdan 10 bine yakın öneri gelmişti. Onu arkadaşlar değerlendirdiler ve bu yıl 13 bölüm, 22-23 dakikalık yeni bir diziyi EBA platformlarına yükleyeceğiz. Aynı zamanda dizi platformları da geçtiğimiz yıl almışlardı. Çok fazla izlenme alınca bu yıl da talep ettiler. Oralara da yüklenecek. O da şu an devam ediyor. Bu da bizim açımızdan aile yılı kapsamında önemli bir düzenlemeydi.'"

Bakan Tekin, Milli Eğitim Akademisi bünyesinde yürütülen “Kariyer Basamakları” sürecine değinerek şu bilgileri verdi: "Bu online eğitimleri sürekli hale getireceğiz ve yıl içerisinde süresiz olan ilgili hizmet süresini tamamlayan arkadaşlarımızın fırsat buldukça bu programlara dahil olacakları ve zamanını doldurduğunda da kariyer basamaklarında ilgili basamak için hemen sürecini yürüteceğimiz bir mekanizma oluşturduk."

NORM FAZLASI ÖĞRETMENLER VE YER DEĞİŞİKLİĞİ

Öğretmenlerin norm fazlası durumuna ilişkin açıklama yapan Tekin şunları kaydetti: "Öğretmen ihtiyacı olan okullarımız varken norm fazlası oluşturarak bazı okullarımızda ihtiyaçtan fazla öğretmen bulunmasına sebep olacak bir şey de yapmayacağız. Biz hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız ve hepimiz sorumluluklarımızı yerine getirmek durumundayız. Bakın 1-2 norm fazlası öğretmen, ihtiyaç fazlası öğretmen bulunması durumunda bütün öğretmen arkadaşlarımız, yani 1 milyon 100 bin arkadaşımızın tamamı zan altında kalıyor."

Norm fazlası öğretmenlerin ihtiyaç olan okullara atanması için 2023’ten itibaren uygulama yaptıklarını hatırlatan Tekin, "Hiçbir çocuk da öğretmensiz kalmasın." dedi.

OKUL KIYAFETLERİ KONUSUNDA UYARI

Tekin, okul kıyafetleriyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Hala bazı uygulamalarda, arma ya da baskılı okul kıyafetlerinin olduğunu, bundan dolayı velilere ilave külfetler geldiğini ve belirli yerlerin adresinin verildiğini görüyoruz. Bu yıl ilk uygulama olduğu için bu konuda belki biraz tolerans da yapabiliriz ama lütfen yıl içerisinde kıyafetlerin belirlenmesiyle ilgili yapacağınız toplantılarda, bu konuda biraz daha hassas olmanızı istiyorum. Biz velilerimize ilave bir külfet gelmesini istemiyoruz. Çocuklarımız arasında adaletsizlik ve eşitsizlik duygularını egemen kılacak veya çocuklarımızı bu tür bir algıya itecek uygulamaların olmasını istemiyoruz. Bu konuda hassas davranırsak mutlu oluruz."

Bakan Tekin, MEBİ uygulamasının YKS hazırlığındaki öğrenciler tarafından yoğun şekilde kullanıldığını, bu yıl aynı uygulamanın temel eğitimde de başlatılacağını duyurdu. Lise son sınıf öğrencileri için “Hedef Temelli Destek Eğitimi” projesinin de hayata geçirileceğini açıkladı.

Sanat, spor ve mesleki eğitim konularına da değinen Tekin, öğrencilerin sadece akademik değil, sosyal becerilerinin de geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

“HEP BERABER GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ”

Konuşmasının sonunda öğretmenlere teşekkür eden Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Hep beraber güzel işler yapacağız inşallah. Bir milyon yüz bin kişi aynı hedefe yöneldiğinde, yapamayacağımız, altından kalkamayacağımız hiçbir sorumluluk, hiçbir problem yok. Yeter ki biz beraber hareket edebilelim. Ben de bir dostunuz, bir arkadaşınız olarak bu beraberliği sağlamak için sürekli sizlerle bir arada bulunmaya çaba sarf ediyorum. Bunu içtenlikle yapmak istiyorum. Sadece Bakan olarak değil, bu ülkenin çocuklarında sorumluluk sahibi olan bir birey olarak, bir eğitimci olarak bunun sorumluluğunu taşıyorum."

Konuşmasının ardından, 81 ildeki okullardan canlı yayına bağlanan bazı okul müdürleri ve öğretmenler söz aldı.