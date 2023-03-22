Milli Savunma Bakanlığı sınav sonuçları açıklandı! MSB sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? MSB uzman yardımcısı temini giriş sınavı sonuçları ekranı

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına Uzman Yardımcısı Temini Giriş Sınavı ile ilgili yeni bir duyuruda bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından da paylaşılan duyuruda, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına Uzman Yardımcısı Temini Giriş Sınavı'nın sonuçlarının açıklandığı belirtildi.

MSB SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR? MSB SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Millî Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına Uzman Yardımcısı pozisyonu için giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Peki MSB sınav sonuçları nereden öğrenilir? MSB sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte MSB uzman yardımcısı temini giriş sınavı sonuçları ekranı!

Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına Uzman Yardımcısı Temini Giriş Sınavı sonuçları e-devlet üzerinden öğrenilebiliyor.

Adaylar, e-devlet şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra Çağrı/Sınav Durumu menüsü altından MSB sınav sonuçlarını öğrenebiliyor.

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