Muğla'da üniversite öğrencilerine şehirlerarası terminalinde protokol tarafından karanfillerle karşılama!

Karşılama töreninin yapıldığı alana Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi stant açtı. İl ve üniversite hakkında bilgiler verilen stantlarda tanıtıcı broşürler de yer aldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi stantlarında görevli personel, kayıt için gelenlere çay, kek, simit, meyve suyu ve su ikram etti. Öğrenciler ve aileleri, otogarda bekleyen üniversiteye ve belediyeye ait otobüslerle kayıt yaptıracakları bölgeye ücretsiz taşındı.

''KARŞILAMA TÖRENİMİZ ÜNİVERSİTEMİZİN KURULDUĞU TARİHTEN BU YANA YAPILIYOR''

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celal Ateş “Karşılama törenimiz Üniversitemizin kurulduğu tarihten bu yana yapılıyor. Artık karşılama törenimiz geleneksel hale geldi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bu yıl 9 bin 876 kontenjan ayrıldı. 9 bin 744 öğrencimiz Üniversitemize yerleştirildi, açık kalan 132 kontenjanın ise ek yerleştirmelerle dolacak. Kayıt yaptıracak öğrenci sayımız 47 bine ulaşacak. Özel yetenek sınavlarına başvuru yapan 330 öğrencimizin sınavları yapıldı” dedi.

Karşılama programına Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Eriş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celal Ateş, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve denetleme şubesi ve Toplum desteklik şubesi Müdürü Burcu Avcı katıldı.