Öğretmen atamalarında takvim belli oldu: Başvurular başlıyor

15 Nisan 2025’te gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Millî Eğitim Bakanlığımıza öğretmen ataması için 10 bini Millî Eğitim Akademisi’ne olmak üzere toplam 25 bin kadro ihdas edildiğini açıklamıştır.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Öğretmen atamalarında takvim belli oldu: Başvurular başlıyor
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Bu kapsamda, 2024 KPSS puanıyla istihdam edilecek 15 bin sözleşmeli öğretmen adayının başvuruları alınacak ve puan sıralamasına göre her branşta kontenjanın üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Atamalar, KPSS ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50’si alınarak hesaplanan puan üstünlüğüne göre yapılacaktır.

2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin branş dağılımı ve başvuru detaylarının yer aldığı duyuru, 18 Nisan 2025 tarihinde yayımlanacak; başvurular ise 21 Nisan – 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025’te www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

Millî Eğitim Akademisi kapsamında yapılacak 10 bin öğretmen alımıyla ilgili takvim ve detaylar, Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Eğitim ailemize katılacak yeni öğretmen adaylarımızın atama süreci, ilgili mevzuat doğrultusunda dikkatle yürütülecektir.

Maarif camiamıza ve tüm öğretmen adaylarımıza hayırlı olsun.

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