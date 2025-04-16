Öğretmen atamalarında takvim belli oldu: Başvurular başlıyor

Bu kapsamda, 2024 KPSS puanıyla istihdam edilecek 15 bin sözleşmeli öğretmen adayının başvuruları alınacak ve puan sıralamasına göre her branşta kontenjanın üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Atamalar, KPSS ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50’si alınarak hesaplanan puan üstünlüğüne göre yapılacaktır.

2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin branş dağılımı ve başvuru detaylarının yer aldığı duyuru, 18 Nisan 2025 tarihinde yayımlanacak; başvurular ise 21 Nisan – 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025’te www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

Millî Eğitim Akademisi kapsamında yapılacak 10 bin öğretmen alımıyla ilgili takvim ve detaylar, Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Eğitim ailemize katılacak yeni öğretmen adaylarımızın atama süreci, ilgili mevzuat doğrultusunda dikkatle yürütülecektir.

Maarif camiamıza ve tüm öğretmen adaylarımıza hayırlı olsun.