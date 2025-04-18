Öğretmenlerden 87 bin kişilik kadro talebi: Ücretli öğretmenlik kaldırılsın

MEB önünde yapılan açıklamada, ücretli öğretmenlerin düşük ücretlerle çalıştırıldığına dikkat çekildi. Öğretmenler, “Bizim Milli Eğitim Bakanlığı’ndan talebimiz, ücretli öğretmenlik uygulamasının bir an önce sona erdirilmesidir. 87 bin ücretli öğretmen kadar kadrolu öğretmen atanmalıdır. 2023 sonu itibarıyla MEB verilerine göre Türkiye’de 109 bin öğretmen açığı bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

"600 bin kişi beklerken 15 bin atama yetersiz"

2024 KPSS Öğretmen Atama Mücadele Platformu üyeleri ise açıklanan 15 bin kişilik kontenjanın ihtiyacın çok altında olduğunu vurguladı. Platform üyeleri, “2024 KPSS kapsamında sadece 15 bin öğretmen atanacağı duyuruldu. Bu sayı, atama bekleyen yaklaşık 600 bin öğretmenin yalnızca yüzde 2,5’ine denk geliyor” dedi.

"Ücretli öğretmenler asgari ücretin yarısını zor görüyor"

Öğretmenler, ücretli öğretmenlerin ekonomik koşullarının da yetersiz olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, “Ücretli öğretmenlerin maaşı 10 ila 13 bin lira arasında değişiyor. Güncel asgari ücret 22 bin lira. Üstelik yaz aylarında maaş ödemesi yapılmıyor. Bu nedenle ücretli öğretmenlerin aylık geliri, çoğu zaman asgari ücretin yüzde 40-50 altında kalıyor” denildi.

"En az 50 bin ek atama yapılmalı"

İzmir’de Milli Eğitim İl Müdürlüğü önünde düzenlenen benzer bir açıklamada ise ek atama çağrısı yapıldı. Açıklamada, “2024 yılı içinde en az 50 bin öğretmen daha atanmalıdır. Ücretli öğretmenlik uygulaması sona erdirilmeli, tüm atamalar yalnızca KPSS yazılı puan üstünlüğüne göre yapılmalıdır” denildi.