Öğretmenlik Meslek Kanunu tasarısı, Meclis'te Milli Eğitim Komisyonunda görüşülmeye başladı

Öğretmenleri ve öğretmen adaylarını doğrudan etkileyecek Öğretmenlik Meslek Kanunu tasarısı, Meclis'te Milli Eğitim Komisyonunda görüşülmeye başladı. Tasarıya karşı çıkan öğretmenler, kanun teklifinin öğretmenlik mesleğini baltaladığını söyledi.

Editör: Barış Dikmen

Öğretmenlik Meslek Kanunu tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda görülüyor. Tasarıya göre Milli Eğitim Akademileri açılacak, öğretmen adayları üniversiteden sonra bir yıl akademide eğitim alacak.

Milli Eğitim Akademilerinin, Eğitim Fakültelerinin işlevini ortadan kaldırdığını söyleyen Eğitimci Zekeriya Çakmak, tasarının eğitim ve öğretimi baltalayacağını belirtti. .
Tasarıya göre öğretmen öğretmen adayları, KPSS'den belli bir not aldıktan sonra mülakata girecek. Mülakatta başarı olanlar akademiye girme hakkı kazanacak.

Milli Eğitim Akademisiyle atama bekleyen 600 bin öğretmenin eritilmesi hedefleniyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# öğretmenlik # kanun
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