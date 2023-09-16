Merkezî sınav puanıyla (LGS) öğrenci alan ortaöğretim kurumları arasında taban puan ve boş kontenjana bağlı olarak, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ortaöğretim kurumları arasında ise boş kontenjana ve ortaokul başarı puanı üstünlüğüne göre nakil geçişleri yapılır. Peki okul nakil işlemleri ne zaman yapılır?

OKUL NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILIR?

Millli Eğitim Bakanlığı'nın ortaöğretim kurumları yönetmeliğine göre nakil ve geçiş işlemleri için gereken koşullar; merkezi sınavla öğrenci alan okullar için açık kontenjanlarına ve öğrencinin merkezi sınav (LGS) puanının gitmek istediği okuldaki aynı sınıf seviyesinde, yerleştirme sonucunda oluşan en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması kaydıyla puan üstünlüğüne göre yapılır. Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara ise tercihe bağlı olarak yapılır. Okulların açık kontenjanları e-Okul sisteminde ilan edilir.

NAKİL VE GEÇİŞ KRİTERLERİ NELERDİR?

Merkezî sınav puanıyla (LGS) öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği hâlinde ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullarda başvurunun kontenjandan fazla olması durumunda, değerlendirme kriterlerine bazı standartlar getirildi. Bu durumdaki nakil ve geçiş yapmak isteyen öğrencinin, başarı puanına öncelik verildi.Eğer hala eşitlik devam ediyorsa yaş küçüklüğü, sıralamada son kriterdir. Kriterleri tamamlayan öğrenciler okul nakil işlemleri ne zaman yapacak?

Nakil ve geçiş başvurusu için MEB'in belirlediği takvimler mevcuttur. Okul nakil işlemleri ne zaman? sorusunun cevabı ise bu takvime göre verilebilir. Dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere, yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden ekim ayının sonuna kadar ve ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır. Nakil ve geçişler, haftalık yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın; ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden yapılır.

FARKLI LİSE TÜRÜNDEKİ ÖĞRENCİLER BİRBİRİ ARASINDA GEÇİŞ YAPABİLİR Mİ?

Meb yönetmeliğine göre fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulu olan Anadolu liseleri ile Anadolu liseleri kendi arasında, her sınıf seviyesinde geçiş yapılabilecek. Merkezî sınav puanıyla öğrenci alan ortaöğretim kurumları arasında taban puan ve boş kontenjan şartına bağlı olarak yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ortaöğretim kurumları arasında ise boş kontenjan ve başarı puanı üstünlüğüne göre 12. sınıfa kadar nakil veya geçiş olabilecek.