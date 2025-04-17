Okullar ne zaman kapanacak? İşte yaz tatilinin başlayacağı tarih

Havaların ısınmasıyla birlikte öğrenciler, öğretmenler ve veliler okulların ne zaman kapanacağını merak etmeye başladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Okullar ne zaman kapanacak? İşte yaz tatilinin başlayacağı tarih
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi paylaştı. Takvime göre; ilkokul, ortaokul ve liselerde yaz tatili 20 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak.

Kurban Bayramı’nın okulların kapanacağı tarihe yakın olması nedeniyle, tatilin erkene çekilip çekilmeyeceği yönünde bazı soru işaretleri oluşmuştu. Ancak MEB, yaptığı açıklamada bayramın eğitim takvimini etkilemeyeceğini belirtti.

Bu kapsamda 20 Haziran Cuma günü öğrenciler karnelerini alacak ve aynı gün yaz tatiline çıkacak.

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