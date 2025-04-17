Bakan Yerlikaya duyurdu: Narkokapan-Ankara’da 577 torbacı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başkentte düzenlenen geniş çaplı uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. "Narkokapan-Ankara" adı verilen operasyon kapsamında 577 sokak satıcısının gözaltına alındığını duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bakan Yerlikaya duyurdu: Narkokapan-Ankara’da 577 torbacı yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başkentte düzenlenen geniş çaplı uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. "Narkokapan-Ankara" adı verilen operasyon kapsamında 577 sokak satıcısının gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonun detaylarına da yer verdi. Uyuşturucu satıcılarına yönelik kararlı mücadele vurgusu yapan Bakan Yerlikaya, zehir tacirlerine göz açtırmayacaklarını belirtti.

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