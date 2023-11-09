Okullarda Ara Tatil Zili Yarın Çalacak

2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili yarın başlıyor. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen 13-17 kasım tarihlerinde ilk ara tatilini yapacak.

Okullarda Ara Tatil Zili Yarın Çalacak
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Okullarda ilk ara tatil zili yarın çalıyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretimdeki yaklaşık 20 milyon öğrenci, ile 1 milyon 200 bin öğretmen 13 Kasım-17 Kasım tarihleri arasında ilk ara tatilini yapacak.

9 günlük tatilin ardından öğrenciler, 20 Kasım'da tekrar ders başı yapacak.

11 Eylül'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.

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# ara tatil # okul
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