Okullardaki temizlik sorunuyla ilgili yeni gelişme! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yusuf Tekin, okullardaki temizlik sorunu ile ilgili de konuştu.

Pazartesi günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 30 bin ilave temizlik personeli istihdam hakkı tanıyacağını ifade eden Yusuf Tekin, "Gelecek hafta sorunlar çözülecek" dedi.

45 bine yakın okulda kadrolu temizlik elemanının mevcut olduğu ve kalan okullarda taşeronlar üzerinden sistemin işlediğini belirten Bakan Yusuf Tekin, "Taşeronlar kadroya geçtikten sonra sorun başladı. 120 bin personel yarı zamanlı görevlendirildi. Bu projeye iş gücü uyum projesine başvuru çok sınırlı kaldı. 120 bin istihdam alanı oluşturulmasına rağmen yüzde 25'i anca doldurulabildi. Bu talep eksikliklerinden dolayı okullarımızda böyle bir sıkıntı ortaya çıktı. Pazartesi itibarıyla çarşamba günü 30 bin temizlik personeli alınacak. Gelecek hafta ilave personel ile sorunu çözeceğiz." dedi.

OKULLARDAKİ GÜVENLİK KONUSU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullardaki güvenlik meselesiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Bakan Yusuf Tekin, "Güvenlik konusunu biz İçişleri Bakanlığı ile birlikte yürütüyoruz. Okullardaki risk durumlarına göre valilikler üzerinden yürütüyoruz. Her bir okul risk grubu itibarıyla 65 bin okul tasnif edilmiş durumda. MEB olarak güvenlik bizim alanımız değil. Biz riskleri valiliklerle paylaşıyoruz. Okullarımızın büyük çoğunluğunda güvenlik kamerası işlevsel. Biz Ağustos ayında okullarımıza 4 genelge gönderdik. Bir tanesi şiddet olaylarıyla ilgili. Hem İçişleri Bakanlığımız ve Valiliklerimiz bu konuda çok hassas. Bu konuyla ilgili valiliklerimizle toplantı yaptık." dedi.

OKULLAR DEPREME HAZIR MI?

Bakan Yusuf Tekin, okulların depreme hazırlıklı olup olmadığı ile ilgili de konuştu.

Yusuf Tekin, "2002 sonrasında derslikler deprem mevzuatına uygun inşa edildi. Yıkılanlar 2002 öncesinden. 2002'den önce inşa edilen okullarımızın yüzde 80'ini deprem açısından gözden geçirdik. 2025-2026 eğitim yılında yüzde 10 ilave derslik yapılacak." dedi.

"OKUL KAYIT ÜCRETİ YOK"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul kayıt ücreti ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Okul kayıt ücretinin yasal olmadığını ifade eden Yusuf Tekin, "Bizim okullarımızda liselerimizde iki grup öğrencimiz var. Birincisi, sınavla yerleşen öğrenci, ikincisi adrese dayalı kayıt olan... Bir okul müdürünün ben bu öğrenciyi kayıt yapmıyorum deme lüksü yok. İlk ve ortaokullarda yine çocuklarımız elektronik ortamda adreslerine yakın okullara yerleştiriliyorlar. Kayıt hakkı olmayan okullarda veli bunu bir şekilde oraya kaydettirmek için farklı yöntemler deniyor olabilir. Kayıt hakkı olan birini kayıt etmeme gibi bir durum yok." dedi.

FRANSIZ OKULLARI TARTIŞMASI

Bakan Yusuf Tekin, yabancı okullarla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Yusuf Tekin, "Sadece Fransız okulları değil. Başka ülkelerin de okulları var. Yabancı öğrenci alabilecek bir okul statüsünde iken Türk öğrenciler alıyorlar. Türk öğrenci alacaksanız bizim mevzuatımıza uygun hale geleceksiniz. Yasal dayanak olması lazım. Biz uluslararası sözleşme yaparsak bu uygun hale gelir. Fransız büyükelçisiyle görüştük. 6 ay içerisinde bir sözleşmeyi hazır hale getireceklerini söylediler." dedi.

Öğretmen atama sonuçları ile ilgili de konuşan Bakan Yusuf Tekin, "Öğretmen atama sonuçları yanlışlıkla açıldı. Bilgi işlemdeki kişi hakkında soruşturma başlatıldı." dedi.