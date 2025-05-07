ÖSYM sağlık şartlarını güncelledi: Engelli adaylara yeni destek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) öncesinde engelli adaylara yönelik sınav uygulamalarında yeni düzenlemeler yaptığını açıkladı.

Güncellenen kılavuz, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu ve ÖSYM Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda hazırlandı.

GÖRME ENGELLİLERE BÜYÜK PUNTO VE OKUYUCU DESTEĞİ

Yeni düzenlemeye göre;

Göz hastalıkları alanında engel oranı %40’ın altında olan adaylar, talepleri halinde büyük punto basılı kitapçık ve işaretleyici desteği alabilecek.

Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu ile sağlık durumu belgelenen adaylara, ilgili branş hekiminin onayıyla okuyucu (filigranlı kitapçık) verilebilecek.

Okuyucu desteği alan adaylara ek süre tanınacak ancak sadece işaretleyici kullananlara ek süre verilmeyecek.

ZİHİNSEL ENGELLİLERE DE DESTEK VERİLECEK

Kılavuzda, zihinsel engel oranı %50’nin altında olan adaylara da yeni haklar tanındı.

Bu adaylara, istekleri doğrultusunda okuyucu (çift kitapçık) ya da işaretleyici desteği sağlanabilecek. Ancak, bu gruptaki adaylara ek süre verilmeyecek.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ADAYLAR İÇİN ESNEK UYGULAMA

ÇÖZGER veya Engelli Sağlık Kurulu Raporu (ESKR)'nda, spesifik okuma bozukluğu, gelişimsel disleksi, aritmetik bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi tanılar bulunan, ancak engellilik oranı veya özel gereksinim düzeyi sınırların altında kalan adaylar da sınavda destek alabilecek.

Bu adaylara; okuyucu, işaretleyici, ek süre, büyük punto kitapçık ve sağlık durumuna uygun araç-gereç desteği sağlanacak.