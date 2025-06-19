QS 2026 dünya üniversiteleri sıralaması açıklandı: Türkiye’den 26 üniversite listede!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), dünya çapında üniversitelerin değerlendirildiği QS 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması sonuçlarını duyurdu. YÖK’ten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin 20’den fazla üniversite ile listede yer aldığı ve bu alanda en fazla ilerleme kaydeden dördüncü ülke olduğu belirtildi.

QS verilerine göre Türkiye’den 11 üniversite ilk 1000’e girmeyi başardı. Bu üniversitelerden 9’u geçen yıla göre sıralamasını yükseltirken, 2’si konumunu korudu. Hiçbir Türk üniversitesi sıralamada gerileme yaşamadı.

TÜRK ÜNİVERSİTELERİNDEN İLK 500’E 6 TEMSİLCİ

Açıklamada, 6 Türk üniversitesinin dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında yer aldığı ifade edildi.

Bu üniversiteler ve sıralamaları şöyle:

ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi): 269. sırada

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ): 298. sırada

Koç Üniversitesi: 323. sırada

Boğaziçi Üniversitesi: 371. sırada

Sabancı Üniversitesi: 404. sırada

Bilkent Üniversitesi: 415. sırada

İlk 1000’e giren diğer Türk üniversiteleri de dikkat çekti. Bu kapsamda:

Hacettepe Üniversitesi: 571. sırada

İstanbul Üniversitesi: 628. sırada

Ankara Üniversitesi: 697. sırada

Yıldız Teknik Üniversitesi: 736. sırada

Gazi Üniversitesi: 915. sırada yer aldı.

QS’in Türkiye raporuna göre “İşveren İtibarı” göstergesinde de Türkiye önemli bir başarıya imza attı. ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi ve İTÜ, bu alanda dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasında yer aldı.

“BU BAŞARI TESADÜF DEĞİL”

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da açıklamada şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu başarı, tesadüf değil. Hep birlikte çok çalıştık. Daha iyilerini de başaracağız. Sıralamalara giren ve gayret gösteren tüm üniversitelerimizi tebrik ederim.”