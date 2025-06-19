Eyüpsultan’da dehşet! Kızını tekmeleyen baba tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan’da bir babanın küçük kızına şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçti. Görüntülerde 3 yaşındaki kızına tekme atarak merdivenlerden düşmesine neden olan Turgay T. (35), polis ekiplerince gözaltına alındı.

BABA “KIZIM ELİNİ ELEKTRİK PANOSUNA SOKMAYA ÇALIŞTI” DEDİ

Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlı, ifadesinde olay anını anlatırken 3 yaşındaki kızı M.T’nin elini elektrik panosuna sokmaya çalıştığını, onu uyarmasına rağmen dinlemeyince tekme attığını söyledi. Olayın ardından kamuoyunda büyük tepki oluşurken, emniyet ekiplerinin şüpheliyi kısa sürede yakalaması dikkat çekti.

Olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na da bir ihbarda bulunulduğu ortaya çıktı. İhbarda, “Bunlar sürekli çocuklarına şiddet uyguluyor. Kamera kayıtlarında çocuğa tekme vurup merdivenlerden yuvarladıkları görünüyor.” ifadeleri yer aldı. Bu ihbar, soruşturmanın derinleştirilmesine neden oldu.

Yapılan incelemede zanlı Turgay T’nin 8 çocuğu olduğu ve daha önce “hırsızlık” ve “yağma” gibi suçlardan toplam 50 ayrı kaydının bulunduğu tespit edildi.