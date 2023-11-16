Rektör Akın Levent Engelli Öğrenci Birimi Komisyonu İle Bir Araya Geldi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Engelli Öğrenci Birimi Komisyonu ve öğrenciler ile toplantıda bir araya geldi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörlük Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Engelli Öğrenci Birimi Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Papatya Karakurt, komisyon üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin Sorunları Konuşuldu

Toplantıda üniversite olarak en önemli hedeflerinden birinin engelsiz üniversite olmak olduğunu ifade eden Rektör Levent, öğrencilerin sorunlarını ve taleplerini dinleyerek onlarla sohbet etti.

-Bu tür toplantı ve birlikteliklerin farkındalık oluşturmada önemli olduğunu vurgulayan Rektör Levent: Sizlerin hem okullarınızda iyi bir eğitim almanız, hem de ondan sonraki mesleki yaşamlarınıza çok rahat devam edebilmeniz anlamında bütün desteğimizi vermeye çalışacağız dedi.

Öğrencilerinin sorunlarına çözüm önerilerinin de bulunduğu toplantıda Rektör Prof. Dr. Akın Levent, son olarak çalışmalarından dolayı EBYÜ Engelli Öğrenci Birimi’ne teşekkür etti. Öğrenciler de verdiği desteklerden dolayı Rektör Levent başta olmak üzere üst yönetime ve Engelli Öğrenci Birimi Komisyonu’na teşekkürlerini ileterek memnuniyetlerini dile getirdi.