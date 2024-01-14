Trabzon'da okullar tatil oldu! Bakın kaç gün sürecek

Valilikten yapılan açıklamaya göre Trabzon'da okullar 1 gün tatil oldu. Trabzon'da yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle taşımalı eğitim kapsamında olan öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi. Trabzon Valiliği, yaptığı açıklamada, karın etkili olduğu kentte tüm mahalle yollarının açık olduğu belirtildi.

Trabzon'da Okullar Tatil Oldu

Meteorolojik raporlar doğrultusunda bu gece buzlanma riski bulunduğu aktarılan açıklamada, Trabzon'daki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde yarın, sadece taşımalı eğitim yapan öğrenciler için eğitime ara verildiği kaydedildi.

Yapılan açıklama doğrultusunda, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı belli oldu.