Trabzon'da okullar tatil oldu! Bakın kaç gün sürecek

Trabzon Valiliği vatandaşlara duyurdu, Trabzon'da okullar tatil oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Trabzon'da tatil olan okullar kaç gün süre ile kapalı olacak? İşte yanıtı...

Trabzon'da okullar tatil oldu! Bakın kaç gün sürecek
Trabzon'da Okullar Tatil Oldu! Bakın Kaç Gün Sürecek
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Valilikten yapılan açıklamaya göre Trabzon'da okullar 1 gün tatil oldu.  Trabzon'da yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle taşımalı eğitim kapsamında olan öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi. Trabzon Valiliği, yaptığı açıklamada, karın etkili olduğu kentte tüm mahalle yollarının açık olduğu belirtildi.

Trabzon'da Okullar Tatil Oldu

Trabzon'da okullar tatil oldu! Bakın kaç gün sürecek - Resim : 1

Meteorolojik raporlar doğrultusunda bu gece buzlanma riski bulunduğu aktarılan açıklamada, Trabzon'daki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde yarın, sadece taşımalı eğitim yapan öğrenciler için eğitime ara verildiği kaydedildi.

Trabzon'da okullar tatil oldu! Bakın kaç gün sürecek - Resim : 2

Yapılan açıklama doğrultusunda, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı belli oldu.

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Eğitime Kar Engeli! Okullar Tatil Edildi...Eğitime Kar Engeli! Okullar Tatil Edildi...Hava Durumu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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