Türkiye’den Suriye’de eğitime dev destek! Türk okulu kuruluyor, öğretmenler yetiştirilecek

Suriye’de eğitimin yeniden inşası için Türkiye devrede. Türkiye ile Suriye arasında kapsamlı iş birliği protokolü imzalandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Türkiye’den Suriye’de eğitime dev destek! Türk okulu kuruluyor, öğretmenler yetiştirilecek
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Türkiye, Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin çöküşünün ardından ülkenin yeniden inşası sürecine destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda, Türkiye ile Suriye arasında “Eğitim İş Birliği Protokolü” imzalandı. Protokol, 8-11 Temmuz tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığı heyetinin Suriye ziyaretinde, Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko başkanlığındaki heyet ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda hayata geçirildi.

Türkiye, Suriyeli öğretmenlerin eğitimi, mesleki gelişimleri ve branş öğretmeni eksikliklerinin giderilmesi amacıyla talep doğrultusunda kapsamlı öğretmen yetiştirme programları düzenleyecek.

Görüşmelerde Halep’teki mevcut eğitim altyapısı değerlendirildi, bazı okulların tadilatı için Türk tarafının destek vermesi konusunda uzlaşma sağlandı. Ayrıca Halep’te açılması planlanan Türk Okulu için bina arayışı kapsamında saha araştırmalarına başlanması kararlaştırıldı.

ORTAK MÜFREDAT VE EĞİTİM BELGESİ TANIMA SÜREÇLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

İki ülke, eğitim alanındaki ilişkileri kurumsal bir zemine oturtma hedefiyle, karşılıklı “eğitim belgesi tanıma” süreçlerinin teknik ayrıntılarını ele aldı. Bu kapsamda, öğrencilerin kesintisiz eğitime devam edebilmesini sağlayacak uygulamalar geliştirilecek.

Ayrıca Suriye’deki eğitim müfredatının güncellenmesi konusunda da iş birliği kararı alındı. Eğitim materyallerinin hazırlanmasında Türk tarafının destek sunması öngörülüyor.

Temaslar sonucunda Türkiye ile Suriye arasında “Ortak Eğitim Çalışma Grubu” kurulması da kararlaştırıldı. Bu grup, hem protokolün uygulanmasını takip edecek hem de uzun vadeli bir eğitim iş birliği anlaşmasının altyapısını oluşturacak.

TÜRK ÖĞRETMENLERE VİZE KOLAYLIĞI

Suriye yönetimi, Türk Okullarında görev yapacak Türk yönetici ve öğretmenler ile aile bireyleri için çalışma vizesi ve oturma izni verilmesinde kolaylık sağlayacak.

Ayrıca taraflar, özel eğitim, rehberlik, psikolojik danışmanlık ve psikososyal müdahale alanlarında ortak projeler geliştirme konusunda da mutabakata vardı. Bu kapsamda uzman yetiştirme ve eğitim materyali hazırlama süreçlerinde birlikte çalışılacak.

Proje kapsamında yürütülen faaliyetler, 2024 sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabineye verdiği görev doğrultusunda şekillenirken, protokolün uygulanması ve etkilerinin uzun vadeye yayılması hedefleniyor.

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