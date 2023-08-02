Türkiye'nin en iyi hukuk fakülteleri belli oldu! Sıralama dikkat çekti

YÖK Atlas verilerine göre Türkiye’nin en yüksek puanlı hukuk fakültesi listesi açıklandı. YKS tercihleri yapacakların merak ettiği Türkiye'nin en iyi hukuk fakülteleri nereler? En iyi hukuk fakülteleri ve puanları nasıl? İşte en iyi devlet hukuk fakülteleri ve en iyi özel hukuk fakülteleri dahil o liste...

TÜRKİYE'NİN EN İYİ HUKUK FAKÜLTELERİ

Türkiye'nin en iyi hukuk fakülteleri 2023 listesi için bakınız: