Türkiye'nin en iyi hukuk fakülteleri belli oldu! Sıralama dikkat çekti

Üniversite tercihi yapacak öğrenciler bu haberi merak ediyor! Hukuk okumak isteyenler arama motorlarında Türkiye'nin en iyi hukuk fakülteleri ve 2023 listesini aratıyor. İşte en iyi hukuk fakülteleri ve puanları...

Türkiye'nin en iyi hukuk fakülteleri belli oldu! Sıralama dikkat çekti
Türkiye'nin en iyi hukuk fakülteleri belli oldu! Sıralama dikkat çekti
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YÖK Atlas verilerine göre Türkiye’nin en yüksek puanlı hukuk fakültesi listesi açıklandı. YKS tercihleri yapacakların merak ettiği Türkiye'nin en iyi hukuk fakülteleri nereler? En iyi hukuk fakülteleri ve puanları nasıl? İşte en iyi devlet hukuk fakülteleri ve en iyi özel hukuk fakülteleri dahil o liste...

 TÜRKİYE'NİN EN İYİ HUKUK FAKÜLTELERİ

Türkiye'nin en iyi hukuk fakülteleri belli oldu! Sıralama dikkat çekti - Resim : 1

Türkiye'nin en iyi hukuk fakülteleri 2023 listesi için bakınız:

Koç Üni. (İstanbul) (VAKIF) Hukuk(Burslu) EA 135 530,685
Galatasaray Üni. (İstanbul) (DEVLET) Hukuk EA 171 528,448
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. (Ankara) (VAKIF) Hukuk(Burslu) EA 334 520,224
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni. (Ankara) (VAKIF) Hukuk(Burslu) EA 690 509,852
İstanbul Üni.  (DEVLET) Hukuk (UOLP)(Ücretli) EA 935 504,601
Yeditepe Üni. (İstanbul) (VAKIF) Hukuk(Burslu) EA 991 503,396
Özyeğin Üni. (İstanbul) (VAKIF) Hukuk(Burslu) EA 1.389 496,637
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. (Ankara) (VAKIF) Hukuk(%50 İnd.) EA 1.699 492,336
Boğaziçi Üni. (İstanbul) (DEVLET) Hukuk EA 1.745 491,727
Altınbaş Üni. (İstanbul) (VAKIF) Hukuk (UOLP)(Burslu) EA 2.251 486,500
Bahçeşehir Üni. (İstanbul) (VAKIF) Hukuk(Burslu) EA 4.197 470,137
Ankara Üni.  (DEVLET) Hukuk EA 4.411 468,876
İstanbul Üni.  (DEVLET) Hukuk EA 5.404 463,338
İstanbul Bilgi Üni.  (VAKIF) Hukuk(Burslu) EA 6.156 459,787
Hacettepe Üni. (Ankara) (DEVLET) Hukuk EA 6.200 459,609
İstanbul Üni.  (DEVLET) Hukuk(İ. Ö.) EA 8.612 450,122
İbn Haldun Üni. (İstanbul) (VAKIF) Hukuk(Burslu) EA 9.053 448,572
Marmara Üni. (İstanbul) (DEVLET) Hukuk EA 9.114 448,374
Başkent Üni. (Ankara) (VAKIF) Hukuk(Burslu) EA 10.273 444,871
Ankara Hacı Bayram Veli Üni.  (DEVLET) Hukuk EA 11.194 442,304
Marmara Üni. (İstanbul) (DEVLET) Hukuk(İ. Ö.) EA 11.447 441,663
Türk-Alman Üni. (İstanbul) (DEVLET) Hukuk EA 11.624 441,249
MEF Üni. (İstanbul) (VAKIF) Hukuk(Burslu) EA 12.405 439,455
Kadir Has Üni. (İstanbul) (VAKIF) Hukuk(Burslu) EA 12.546 439,148
Dokuz Eylül Üni. (İzmir) (DEVLET) Hukuk EA 13.566 436,988
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni.  (DEVLET) Hukuk EA 14.284 435,583
İstanbul Medipol Üni.  (VAKIF) Hukuk(Burslu) EA 14.724 434,758
İzmir Ekonomi Üni.  (VAKIF) Hukuk(Burslu) EA 15.138 434,040
Çankaya Üni. (Ankara) (VAKIF) Hukuk(Burslu) EA 15.564 433,329
Anadolu Üni. (Eskişehir) (DEVLET) Hukuk EA 16.618 431,652

Bazı vakıf üniversitelerinin yüksek puanlı şekilde görünmesinde tam burslu kontenjanlarının düşük olmasının büyük bir etkisi var. Liste verilerini karşılaştırırken buna da dikkat etmek gerekiyor.

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# Hukuk Fakültesi # hukuk
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