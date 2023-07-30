İstanbul'un en iyi devlet üniversiteleri açıklandı! İşte dikkat çeken o sıralama

Üniversite tercihi yapacak öğrenciler bu haberi merakla bekliyordu! Bölümünü İstanbul'dan seçmek isteyenler için İstanbul'un en iyi devlet üniversiteleri listesi tercih döneminde önem arz ediyor. Boğaziçi Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi dahil işte en iyi İstanbul devlet üniversiteleri 2023 listesi ve taban puanları ayrıntıları...

İSTANBUL'UN EN İYİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİ

İstanbul'daki devlet üniversiteleri taban puanları aşağıdaki gibidir:

Boğaziçi Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi, seçkin eğitimi ile Türkiye’nin önde gelen devlet üniversitelerinden birisidir. 6 kampüsü bulunan üniversitenin Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’dir. En yüksek puanlarla öğrenci kabul eden üniversitelerden biri olan Boğaziçi Üniversitesinde eğitim kalitesi oldukça yüksektir.

Galatasaray Üniversitesi

Galatasaray Üniversitesi, sayısal bölümlerde taban puanı 410 iken en yüksek taban puanı 476’dır. Üniversite rektörü Prof. Dr. E. Ertuğrul Karsak’tır. Üniversite her yıl kontenjanının %50’lik kısmını ÖSYM tarafından hazırlanan öğrenci seçme sınavı ile, %25’lik kısmını Galatasaray Lisesi mezunu olan ve GSÜÖSYS sınavında başarılı olan öğrencileri, %25’lik diğer kısmı ise Türkiye’de Fransızca eğitim veren okullardan aynı durumda olan öğrencilere ayırmaktadır.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, en düşük taban puanı 250, en yüksek taban puanı ise 459’dur. 2018 tarihi itibariyle Prof. Dr. Gülfettin Çelik İstanbul Medeniyet Üniversitesinin rektörüdür. İstanbul’daki devlet üniversitelerinin arasında eğitimi en iyi olan devlet üniversitelerinden biridir.

İstanbul Teknik Üniversitesi

İstanbul’da yer alan üniversitelerden olan İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye’nin en iyi üniversiteleri arasında yerini alıyor. İTÜ taban puanları her yıl yüksektir. Bu üniversitede eğitim alabilmek için 243 taban puanı aşmak gerekir. Osman Tevfik Taylan üniversitenin rektörüdür.

İstanbul Üniversitesi

Dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında yer alan İstanbul Üniversitesinde 20 fakülte bulunuyor. Prof. Dr. Mahmut Ak üniversitenin rektörlüğünü yapmaktadır. Puanı yüksek olan ve eğitimi kaliteli olan üniversitelerden olan İstanbul Üniversitesi bir devlet üniversitesidir.

Marmara Üniversitesi

Marmara Üniversitesi taban puanları 234’tür. En yüksek puanı ise 475’tir. Üniversitenin rektörlüğünü Prof. Dr. Ümit Süleyman Şehirli yapmaktadır. İstanbul’un başarılı eğitim veren üniversitelerinden olan Marmara Üniversitesinde birçok fakülte bulunmaktadır.

Milli Savunma Üniversitesi

Askeri üniversitelere girmek isteyen kişilerin MSÜ tercihleri yapması gerekmektedir. Hava harp okulunun sayısal türden taban puanı 356 iken Kara harp okulunun sayısal taban puanı 310’dur. Prof. Dr. Erhan Afyoncu Milli Savunma Üniversitesi rektörlüğünü yapmaktadır.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, taban puanlarını 236 olarak açıklamıştır. Aynı zamanda bu üniversitede bazı bölümler için yetenek sınavlarına katılmanız gerekir. Sınav süresi yaklaşık olarak 2 saattir. Prof. Dr. Handan İnci Elçi üniversitenin rektörlüğünü yapmaktadır.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, yurtdışında eğitim verme konusunda yetkili olan tek devlet üniversitesidir. Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin taban puanları ise 239’dur. Birçok fakülteye sahip olan üniversitede eğitim kalitesi oldukça yüksektir.

Türk – Alman Üniversitesi

Türk-Alman Üniversitesine kabul edilmek için Almanca bilme şartı yoktur ancak dil bilmeyenler için hazırlık sınıfı zorunludur. Yeterli seviyede Almanca bilen adaylar direkt olarak eğitime başlayabilmektedir. Üniversitenin rektörlüğünü Prof. Dr. Cemal Yılmazyapmaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi geçtiğimiz yıl en düşük 367 puanla öğrenci kabul etmiştir. Prof. Dr. Tamer Yıldız üniversitenin rektörlüğünü yapmaktadır. İstanbul’da devlet üniversitelerine bakıldığı zaman Yıldız Teknik Üniversitesi’nin eğitim kalitesi de oldukça yüksektir.

Türkiye Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

18 haziran 2017’de kurulan Türkiye Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin rektörü Prof. Dr. Bekir Sami Yılbaş’dır. Türkiye Cumhuriyeti ve Japon hükümeti tarafından kurulan üniversite Teknopark İstanbul ile Sabiha Gökçen Havaalanı arasında konumlanmaktadır. Üniversitede Japonya ve Türkiye kültürlerini yansıtan simgeler kullanılmıştır. Üniversite eğitim araştırma ve eğitim üzerine odaklanmıştır. İstanbul’daki üniversiteler arasında en yeni üniversitedir.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, 5 Mayıs 2018 tarihinde kurulmuştur. Rektör Nuri Aydın’dır. Bazı fakülteler ve birimlerin İstanbul Üniversitesi’nden ayrılarak kurulmuştur. Araştırma odaklı ve sosyal bilimlere yönelik bir üniversitedir.

Kaynak: Üniversiteni Tanıt