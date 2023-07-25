Türkiye’nin en iyi özel üniversiteleri açıklandı! İlk üçte yer alan üniversiteler dikkat çekti

Üniversite tercihi yapacaklar bu haberi merak ediyor! Türkiye’nin en iyi özel üniversiteleri son zamanda gündem konusu oldu! İstanbul’daki özel üniversiteler ilk sırada yer alıyor! Türkiye’nin en iyi özel üniversiteleri arasında Koç Üniversitesi zirvede! En iyi Özel üniversiteler sıralaması için aşağı bakınız!

TÜRKİYE’NİN EN İYİ ÖZEL ÜNİVERSİTELERİ

1. Koç Üniversitesi

1993 senesinde faaliyete geçen Koç Üniversitesi, 400'ü aşkın öğretim üyesi ile 7000’e yakın kayıtlı öğrencisi ile eğitim veriyor. Türkiye’nin en iyi özel üniversiteleri arasında kabul edilen ve İstanbul’daki özel üniversiteler arasında yer alan Koç Üniversitesinde; Hukuk, Tıp ve Hemşirelik, Mühendislik ve Fen Bölümü gibi sayısal bölümlerin yanında İktisadi ve İdari Bilimler, Edebiyat, Hukuk Bölümü gibi sosyal bilimler de bulunuyor. Toplamda 26 doktora programı, 32 yüksek lisans programı ve 22 lisans programıyla eğitim hayatını faaliyetlerini sürdüren Koç Üniversitesi, İstanbul'da en nitelikli eğitimi veren üniversite olarak biliniyor.

2. Bilkent Üniversitesi

Ankara’da bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, ülkemizin en kaliteli üniversiteleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin ilk özel üniversitesi olan okul, 1984 senesinden bu yana kesintisiz eğitim hizmeti veriyor.

Bilkent Üniversitesinin bünyesinde Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Fen ve Mühendislik Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi gibi toplamda 9 fakülte ve 2 yüksekokul bulunuyor.

3. Sabancı Üniversitesi

Türkiye’nin en iyi özel üniversiteleri arasında bulunan Sabancı Üniversitesi, 1999 senesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Türkiye’nin ilk liberal bilimler tarzında eğitim veren üniversitesi olan okul, araştırma merkezleri ile de ön plana çıkmaktadır.

4. Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Türkiye’nin en iyi özel üniversiteleri arasında yer alan Bezmialem Vakıf Üniversitesi 2010 senesinden bu yana kesintisiz eğitim hizmeti veren bir diğer okul. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi gibi programların yanında 3 adet de enstitüye ev sahipliği yapan kurum 1 adet de yüksekokulu bünyesinde barındırıyor.

5. Çankaya Üniversitesi

Ankara’da bulunan Çankaya Üniversitesi; 1997 senesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamış vakıf üniversiteleri arasında bulunuyor. 10 bini aşkın kayıtlı öğrencisi, 150'nin üzerinde öğretim üyesi ve 325 öğretim görevlisi ile eğitime veren kurum, Türkiye'nin en iyi özel üniversitelerinden biri olarak gösteriliyor.

Çankaya Üniversitesinde 2 enstitü 26 yüksek lisans ve 10 doktora bölümü bulunuyor.

6. Başkent Üniversitesi

En iyi özel üniversiteler arasında bulunan Başkent Üniversitesi, Ankara’da hizmet veren eğitim kurumlardan bir diğeri. 1994 senesinde faaliyetlerine başlayan okul, Türkiye’nin ilk vakıf üniversitelerinden biridir.

13 fakülteyi bünyesinde barındıran Başkent Üniversitesi, Ankara'nın en çok tercih edilen üniversitelerinden biri olarak biliniyor.

7. İstanbul Rumeli Üniversitesi

Balcı Vakfı tarafından 2015 senesinde faaliyetlerine başlayan İstanbul Rumeli Üniversitesi, İstanbul’daki özel üniversiteler arasında yer alıyor.

Ana kampüsü Silivri'de yer alan kurum 2022 yılı itibarıyla Boğaziçi Enstitüsü ile online eğitim alanında ortak çalışmalar sürdürmektedir.

8. Atılım Üniversitesi

1996 senesinde Ankara’da eğitim faaliyetlerine başlayan Atılım Üniversitesi, 185 idari personeli ve 431 akademik personeli bünyesinde bulunduruyor. Üniversite bünyesinde 2 adet 4 yıllık yüksekokul; tıp, mühendislik, sağlık bilimleri, hukuk fakülteleri olmak üzere toplamda 7 fakülte ve 3 enstitü yer alıyor.

9. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ankara’da 2004 senesinde eğitim faaliyetlerine başlamıştır. Öğrencilerine, mezun olmadan iş deneyimi kazandırmayı amaçlayan ve bu alanda staj imkanları sunan okulda; tıp fakültesi, güzel sanatlar, tasarım ve mimarlık fakültesi, fen edebiyat fakültesi, mühendislik fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi ve hukuk fakültesi olmak üzere toplamda 6 fakülte yer alıyor.

10. Acıbadem Üniversitesi

Acıbadem Üniversitesi, 2007 senesinde Acıbadem Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından kurulmuştur. Ağırlıklı olarak tıp eğitimleri verilen okulun 4500'ü aşkın kayıtlı öğrencisi bulunuyor.

Tıp, eczacılık, sağlık bilimleri, mühendislik ve fen-edebiyat fakültelerine sahip olan okul aynı zamanda öğrenciler tarafından en çok tercih edilen özel üniversitelerin başında geliyor.

11. Özyeğin Üniversitesi

2007 senesinde Hüsnü Özyeğin tarafından kurulan Özyeğin Üniversitesi, 12 bini aşkın kayıtlı öğrenciyi bünyesinde barındırıyor. 6 fakülte, 2 yüksekokul ve 3 enstitü ile hizmet veren üniversite İstanbul'daki en iyi özel üniversiteler arasında yer alıyor.

12. Yeditepe Üniversitesi

İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı (İSTEK) tarafından 1996 senesinde kurulan Yeditepe Üniversitesi, İngilizce dilinde eğitim vermektedir. On üç fakülte, iki yüksekokul ve bir meslek yüksekokulu bünyesinde bulunduran okul; 77 lisans programı ile eğitim hizmetlerine devam etmektedir.

13. Kadir Has Üniversitesi

Kadir Has Vakfı tarafından 1997 senesinde kurulan Kadir Has Üniversitesi, 7000'in üzerinde kayıtlı öğrenciye sahip. Üniversite bünyesinde hukuk, iktisadi ve idari bilimler, mühendislik, i̇şletme, sanat ve tasarım, iletişim fakülteleri yer alıyor.

14. Bahçeşehir Üniversitesi

İstanbul Beşiktaş’ta yer alan Bahçeşehir Üniversitesi otuz binden fazla kayıtlı öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Üniversite bünyesinde diş hekimliği, i̇letişim, eğitim bilimleri, mühendislik, mimarlık, tıp, sağlık bilimleri, iktisadi, idari ve sosyal bilimler fakülteleri bulunuyor.

15. İstanbul Medipol Üniversitesi

Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı tarafından 2009 senesinde kurulan üniversitesinin kurusu ise Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’dır. Haliç, Kavacık ve Bağcılar'da yerleşkeleri bulunan okulun ana kampüs binası ise Beykoz’da bulunmaktadır. Tıp ve sağlık bilimleri üzerine eğitim veren okul, Türkiye’deki en iyi özel üniversiteler arasında bulunmaktadır.

16. Doğuş Üniversitesi

Doğuş Eğitim Vakfı tarafından 1997 senesinde faaliyete geçirilen üniversite, Türkiye'nin en iyi özel üniversiteleri arasında yer alıyor. 5 fakültede 32 lisans programı; 31 ön lisans programı ve 17 yüksek lisans, 7 doktora programları bulunan okul dünyanın en iyi ilk 2000 üniversite arasında gösteriliyor.

17. İzmir Ekonomi Üniversitesi

2001 senesinde İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından kurulan İzmir Ekonomi Üniversitesi, Ege Bölgesi'ndeki ilk özel üniversitedir.

Sekiz fakülte ve beş meslek yüksekokulu ile faaliyetlerine devam eden okul; tıp, i̇şletme, iletişim, sağlık bilimleri, mühendislik, hukuk, fen – edebiyat, güzel sanatlar ve tasarım fakültelerinde 6000 kayıtlı öğrenciye eğitim veriyor.

18. İstanbul Arel Üniversitesi

2007 senesinde Kemal Gözükara Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulan İstanbul Arel Üniversitesi bünyesinde fen–edebiyat, iletişim, iktisadi ve idari bilimler, mühendislik, mimarlık, güzel sanatlar ve tıp olmak üzere altı farklı fakülteyi bulunduruyor. Ayrıca öğrenciler, elliyi aşkın programda meslek yüksekokulunda eğitim görebiliyor.

19. Yaşar Üniversitesi

Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı tarafından kurulan üniversite, 2003 senesinde bu yana kesintisiz şekilde eğitim yaşamına devam ediyor. İktisadi ve i̇dari bilimler fakültesi, sanat ve tasarım fakültesi, hukuk fakültesi, i̇nsan ve toplum bilimleri fakültesi, mimarlık fakültesi, i̇letişim fakültesi, mühendislik fakültesi ve i̇şletme fakültesini bünyesinde barındıran kurum İzmir'in en iyi özel üniversiteleri arasında yer alıyor.

20. İstanbul Bilgi Üniversitesi

1996 yılında kurulan Bilgi Üniversitesi, İstanbul'daki özel üniversiteler arasında yer almaktadır. 7 fakülte, 3 enstitü, 4 yüksekokul ve 3 meslek yüksekokulunu bünyesinde barındıran kurum, Türkçe ve İngilizce dillerinde eğitim vermektedir. 150'yi aşkın eğitim programı ile öğretim faaliyetlerini sürdüren Bilgi Üniversitesinin, 30.000'i aşkın kayıtlı öğrencisi, 50.000'i aşkın ise mezun öğrencisi bulunmaktadır.

Kaynak: İstanbul Boğaziçi Enstiti