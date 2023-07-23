Ankara'nın en iyi üniversiteleri açıklandı! O üniversite dikkat çekti

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, hem son beş yılın hem de 2022-2023 yılının Türkiye verilerini açıkladı. Bu verilere göre Ankara'nın en iyi üniversiteleri arasında 10 üniversite yer aldı. Ankara'nın en iyi üniversiteleri ODTÜ, Hacettepe ve Ankara Üniversitesi oldu. Dikkat çeken sıralamada 10. sırada ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yer alıyor.

Araştırmanın verilerine göre, Ankara'nın en iyi üniversiteleri sıralaması ve ayrıntıları şu şekilde:

ANKARA'NIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ

1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

2. Hacettepe Üniversitesi

3. Ankara Üniversitesi

4. Gazi Üniversitesi

5. Bilkent Üniversitesi

6. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

7. Başkent Üniversitesi

8. Çankaya Üniversitesi

9. Atılım Üniversitesi

10. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi