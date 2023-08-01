Türkiye'nin trend mesleklerinden optisyenlik nedir?

Üniversite tercihlerinin başladığı bugünlerde en çok aranan bölüm ve mesleklerden biri de optisyenlik olarak karşımıza çıkıyor. Gençlerin popüler meslek olarak gördüğü optisyenlik nedir? Üniversite tercih heyecanı yaşayan milyonlarca öğrenci için optisyenlik mesleğini sizler için araştırdık...

OPTİSYENLİK MESLEĞİ NEDİR?

Türkiye'de optisyenlik, sadece gözlük camı işlemleri yapan meslek grubu olarak bilinmesine karşın mikroskop, teleskop, fotoğraf makinesi benzeri merceklerin de yapım ve satışı gerçekleştirmiştir.

Bir başka tanım olarak görme sorunu yaşayan kişilerin sorunlarının giderilmesi kapsamında yetkili uzman hekimler kontakt lens, gözlük, optik merkez, aks, lens hammaddesi ve son olarak leşin fiziki özelliklerini değerlendirerek teknik esaslar kapsamında sağlıklı olarak hazırlanması ve bu alanda eğitim alan kişi olarakta açıklanabilir.

Aylık kazanımları ise 20.000-25.000 TL fazla olarak biliniyor. (Kurum veya dükkanın açılacağı konum da önemlidir)

NASIL OPTİSYEN OLUNUR?

İlgili üniversitelerin optisyenlik bölümleri iki yıllık eğitim kapsamındadır. Üniversite sınavının TYT bölümü puanı ile başvuralar yapılıyor.

Devlet üniversitesinde bölüme en kötü sıralama ile giren öğrenci:

Iğdır Üniversitesi (İkinci öğretim)

Yerleştiği Başarı Sırası: 1.231.153

Ortaöğretim Başarı Puanı: 317,150

Diploma Notu: 63,4



Devlet üniversitesinde bölüme en iyi sıralama giren öğrenci:

Yerleştiği Başarı Sırası: 415.115

Yerleştiği Puan: 346,54269

Ortaöğretim Başarı Puanı: 402,179

Diploma Notu: 80,4









