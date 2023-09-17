Ücretli öğretmenler maaşlarında düzenleme istiyor
Ek ders ücretlerine yapılan yüzde 25'lik zam öğretmenleri memnun etmedi. Ücretli öğretmenlerin maaşı hala asgari ücretin altında. Ücretli Öğretmenler adil bir maaş düzenlemesi talep ediyor.
Ücretli öğretmenlerin ek ders ücretlerine yüzde 25 artış yapıldı. Peki bu artış yeterli mi ?
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği ek ders saatlerine yüzde 25'lik artış ücretli öğretmenler tarafından yeterli görülmedi.
Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği Başkanı Levent Atasoy, tüm derslere girilse bile maşların asgari ücretin altında kaldığını söyledi.
Ücretli öğretmenler ile kadrolu öğretmenler arasındaki maaş farkının giderek açıldığını belirten Atasoy, düzenlemelerin getirilmesi gerektiğini belirtti.