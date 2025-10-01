Üniversite eğitimi kısalıyor mu? YÖK'ten açıklama geldi

Yükseköğretimde atılacak yeni adımları içeren “2030’a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası” yarın kamuoyuyla paylaşılacak.

Üniversite eğitimi kısalıyor mu? YÖK'ten açıklama geldi
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, yol haritasında öne çıkan düzenlemelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, başarılı öğrencilerin üniversitelerini 3 yılda bitirebileceğini açıkladı.

“KALİTE STANDARTLARINDAN TAVİZ YOK”

Özvar, Türkiye’de ve dünyada eğitim süreleri konusunda tartışmaların sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

“Üniversitelerimizde arzu eden öğrencilerimiz, başarılı olduğu takdirde daha kısa sürede yani 3 yılda mezun olabilecek. Bunu Türkiye’deki yükseköğretim kalite standartlarından asla taviz vermeden gerçekleştireceğiz. Ayrıntıları önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız.”

MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ DÖNEM

Özvar, üniversite mezunlarından iş dünyasının beklentilerine dikkat çekerek, mesleki eğitim konusunda da yeni adımlar atacaklarını bildirdi. Son 1-1,5 yılda meslek yüksekokullarına yönelik reform çalışmalarının başlatıldığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yürütülen toplantılarda meslek programlarına daha fazla ağırlık verildiğini belirten Özvar, meslek edindirme imkanı olmayan programların sistemin dışına çıkarılmaya devam edeceğini söyledi.

UYGULAMALI DERSLER VE STAJ OLANAKLARI ARTACAK

Staj ve uygulamalı eğitim konusunda da yeni düzenlemeler yapılacağını ifade eden Özvar, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile yaptığımız protokol kapsamında meslek yüksekokulları ile odalar arasındaki iş birliği güçlenecek. Meslek yüksekokullarında uygulamalı derslerin ağırlığı artacak, staj imkanlarında da yeni düzenlemeler getirilecek. Amacımız öğrencilerimizin uygulamaya dönük becerilerini artırarak iş gücü piyasasında ara eleman ihtiyacını daha hızlı karşılamak.” dedi.

