Vatan Partisi'nden Meksika'da çağrı: KKTC tanınmalı

Üsküplü, Meksiko’da yapılan “Gelecek ve Siyasi Partiler” başlıklı 29. Uluslararası Konferans’a katıldıktan sonra İstanbul’da partisinin il merkezinde basın toplantısı düzenleyerek gözlemlerini paylaştı.

33 ÜLKE, 88 PARTİ KATILDI

Meksika Emek Partisi’nin ev sahipliğinde 25-27 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenen konferansa, 33 ülkeden 88 parti ve 500’e yakın delege katıldı. Çin, Rusya, Meksika, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Filistin, Vietnam, Küba, Belarus, Honduras, Nikaragua, Venezuela, Kolombiya, Brezilya ve Uruguay gibi ülkelerin iktidar partileri ile büyükelçi düzeyinde temsilciler de toplantıda yer aldı.

Açılış konuşmasını Meksika iktidar koalisyonunun büyük ortağı Morena Partisi Genel Başkanı Luisa María Alcalde Luján yaptı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro da telekonferans yöntemiyle konferansa bağlanarak konuşma gerçekleştirdi.

FİLİSTİN ÜZERİNE YOĞUNLAŞILDI

“Emperyalizme Karşı, Halkların Hakları ve Geleceği İçin Mücadele” sloganıyla düzenlenen konferansta, anti-emperyalist ve anti-siyonist mücadeleler ele alındı. Tebliğlerde özellikle Filistin mücadelesi ve emperyalizme karşı ittifaklar öne çıktı.

KKTC'Yİ TANIMA ÇAĞRISI

Üsküplü, konferansta sundukları tebliğde, ABD ve İsrail’in “Kürdistan” adı altında ikinci bir İsrail devleti kurma planlarına dikkat çektiklerini belirtti. Filistin halkının mücadelesine silahlı kararlılıkla destek olunması gerektiğini vurgulayan Üsküplü, “Konferansa katılan bütün devletlerin KKTC’yi tanıması için çağrıda bulunduk” dedi.

Üsküplü ayrıca, 27 Eylül’de Filistin Özel Oturumu’na da katıldıklarını ve Filistin’in mücadelesi üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını aktardı.

ULUSLARARASI TEMASLAR

Konferans boyunca Meksika Emek Partisi, Birleşik Rusya Partisi, Rusya Komünist Partisi, Belçika İşçi Partisi, Peru Komünist Partisi, Arjantin Komünist Partisi ve birçok siyasi partiyle temaslarda bulunduklarını ifade eden Üsküplü, önümüzdeki dönemde ortak çalışmalar yapmayı değerlendirdiklerini belirtti.

VATAN PARTİSİ’NDEN SUNULAN TEBLİĞ

Üsküplü, konferansa sundukları tebliği de paylaşarak, ABD ve İsrail merkezli emperyalist projelere karşı mücadele ettiklerini, Doğu Akdeniz’de küreselci saldırılara karşı direnme noktalarının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Tebliğde şu ifadeler öne çıktı:

ABD ve İsrail’in Güney Kıbrıs’a askeri yığınak yaptığı, Kıbrıs’ın yeni bir saldırı odağı haline geldiği,

KKTC’nin tanınmasının bölgesel güvenlik açısından önemli olduğu,

Atlantik zincirlerinin kırıldığı ve Asya uygarlığının yükseldiği,

Türkiye’nin öncü rol üstlenerek üretken ve birleşmiş bir ülke inşa edeceği.

Üsküplü, “ABD emperyalizminin dünyanın tek efendisi olma iddiası batağa saplanmıştır. Yeni bir dünya kuruluyor. Vatan Partisi olarak bu mücadelede üzerimize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız” ifadelerini kullandı.