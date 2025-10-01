AFAD duyurdu: Çankırı'da deprem!

Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak duyuruluyor. Deprem kuşağında bulunan Türkiye’de gün içinde çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar kaydediliyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
AFAD duyurdu: Çankırı'da deprem!
Yayınlanma:

1 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 12.24’te Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin derinliği 10,43 kilometre olarak ölçüldü.

Uzmanlar, küçük ve orta ölçekli depremlerin Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde sıklıkla görüldüğünü hatırlatıyor.

