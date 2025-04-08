Yaz tatili daha erkene mi çekilecek: MEB'den açıklama!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bazı basın ve yayın organlarında yer alan "Yaz tatili erkene çekilecek" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yaz tatili daha erkene mi çekilecek: MEB'den açıklama!
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaz tatilinin Kurban Bayramı nedeniyle öne çekileceğine dair haberlerin doğru olmadığı vurgulandı.

MEB, 2024-2025 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimin 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşıldığını ve sürecin bu takvim doğrultusunda sürdüğünü hatırlattı.

Açıklamada, 2024-2025 eğitim öğretim yılının 9 Eylül 2024’te başladığı, daha önce duyurulduğu gibi 20 Haziran 2025’te sona ereceği belirtildi.

Bakanlık, resmi internet sitesinde yayımlanmış takvime rağmen asılsız iddialarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik haberlerin ya özensizce hazırlandığını ya da kasıt taşıdığını ifade etti.

MEB, milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veliyi ilgilendiren eğitim süreçleriyle ilgili doğru bilginin yalnızca resmî kanallardan alınması gerektiğini vurgulayarak, kamuoyunun bu tür manipülatif haberlere itibar etmemesi gerektiğini belirtti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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