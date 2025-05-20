YDS-İngilizce başvuruları başladı
ÖSYM tarafından düzenlenecek 2025 YDS-İngilizce sınavı için başvuru süreci başladı. 5 Temmuz’da yapılacak sınava girmek isteyen adaylar, başvurularını 26 Mayıs’a kadar tamamlayabilecek.
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS-İngilizce) için başvuru sürecini başlattı. Sınav, 5 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak.
SON BAŞVURU TARİHİ: 26 MAYIS
YDS’ye katılmak isteyen adaylar, 26 Mayıs 2025 tarihine kadar başvuru işlemlerini tamamlamak zorunda. Başvurular ÖSYM başvuru merkezlerinden, https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilecek.
Sınavla ilgili kapsamlı bilgilere ve başvuru şartlarına, ÖSYM’nin yayımladığı 2025-YDS-İngilizce Kılavuzu aracılığıyla ulaşılabilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı