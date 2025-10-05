YKS ek tercih sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? Ek yerleştirme sonuç ve kayıt tarihleri

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme süreci tamamlandı. Üniversite hayali devam eden binlerce aday, şimdi sonuçların açıklanmasını bekliyor. ÖSYM tarafından yürütülen ek tercih işlemleri 30 Eylül 2025 tarihinde sona erdi.

Ek yerleştirme sürecinde, ilk yerleştirmelerde istediği bölüme giremeyen adaylar tercihlerini yaptı. Şimdi gözler, ÖSYM’nin açıklayacağı ek yerleştirme sonuç tarihine çevrildi.

ÖSYM tarafından henüz kesin tarih paylaşılmasa da, sonuçların 13 Ekim 2025’e kadar açıklanması bekleniyor.Değerlendirme sürecinin ardından sonuçlar, “sonuc.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulanabilecek.

Bir programa yerleşen adaylar için üniversite kayıt işlemleri, yerleştirme sonuç duyurusunda belirtilen tarihlerarasında yapılacak. Kayıt tarihleri hem ÖSYM’nin sonuç sayfasında hem de üniversitelerin resmi internet sitelerindeilan edilecek.

Kayıt hakkı kazanan adayların, belirtilen süre içinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu olacak. Bu süreyi kaçıran veya işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek.