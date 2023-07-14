YKS taban puanları ve başarı sıralaması 2023

YKS taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemlerinin sona ermesinin ardından belli oluyor.

Dolayısıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2023 yılı üniversite taban puanlarını ve başarı sıralamalarını tercih döneminde erişime açmayacak.

Adaylar 2022 yılına ilişkin taban puanlar, tavan puanlar, başarı sıralamasını dikkate alarak tercihlerini gerçekleştirecek. Aşağıdan iki ve dört yıllık üniversitelerin 2022 yılı taban puanlarına ulaşabilirsiniz.

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YKS LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ