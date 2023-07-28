YKS tercihi yapacaklar dikkat! Bu bölümlerde maaş gibi burs imkanı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzu yayımlandı ve tercih işlemleri başladı. ÖSYM Başkanlığı tarafından tercih kılavuzunun yayınlanmasından sonra adaylar, hangi üniversiteleri, hangi bölümleri tercih edebileceklerini araştırmaya çalışırken en merak edilen konu ise hangi bölümlerde okuyan adaylara burs verildiği konusu oldu.

Bazı kuruluşlar tarafından yapılan açıklamada, hem okurken burs garantisi hem de okul bitimi sonrası iş garantili bölümler tanıtıldı. Bu kapsamda aylık 1875 TL'den başlayan burslar, asgari ücret olan 11 bin 402 TL'ye kadar çıkabiliyor. Öğrenciler, bu burslarla hem rahat bir okul hayatı geçirecek hem de okullarını bitirdikten sonra rahatlıkla işe girebilecek. Peki bu bölümler hangileri?

Maden, Jeoloji, Jeofizik ve Cevher Hazırlama mühendislikleri bölümlerini tercih edenler için yapılan açıklamada İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), 'Cevherim Sensin' projesi kapsamında bu sene YKS tercihlerinin ilk 5'inden en az birisinin aşağıdaki bölümler olması durumunda burs verecek:

• Maden Mühendisliği,

• Jeoloji Mühendisliği,

• Jeofizik Mühendisliği,

• Cevher Hazırlama Mühendisliği

İlk 65 binde yer alan, İstanbul ya da Ankara'daki üniversitelerin ilgili bölümlerini ilk 5 tercihine yazıp yerleşenler, ilk 50 binde yerleşen adaylara 9 ay boyunca her ay 11 bin 402 TL, yani asgari ücret düzeyinde burs verilecek. Aynı miktar ilk 250 binde olup diğer illerde üniversitelerin ilgili bölümlerine yerleşen adaylara da verilecek. Burstan ilgili bölümlerin hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler de yararlanacak. Öğrenci mezun olduktan sonra en az 3 yıl sektörde çalışacak.

Tekstil ve Deri Mühendisliği bölümünü yazacaklara da burs verilecek: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) tarafından yapılan açıklamada YKS'de ilk 20 binde olan ve ilk 5 tercihinden biri bu bölümler olan kişilere aylık 11 bin 402 TL, yani asgari ücret düzeyinde burs verecek. 20 ile 50 bin arasında olanlara asgari ücretin yüzde 70'i kadar burs verilecek. Eğitim süresi boyunca verilecek bu burs sonrası öğrenciler, mezun olduktan sonra sektörde faaliyet gösteren firmalarda en az 5 sene boyunca iş bulabilecek.

Açık Deniz Sondaj Teknolojileri ile Açık Deniz Tabanı Uygulamaları: https://tp-otc.com/ogrenci- gelisimprogramlari/ on-lisans-burs-programi/ internet adresinde yer alan protokoldeki şartları sağlayan öğrencilere Turkish Petroleum Off- Shore Technology Center A.Ş. (TP-OTC) tarafından 1 senede 12 ay boyunca 4 bin 500 lira eğitim bursu verilecek.

Harita Mühendisliği ve Geomatik Mühendisliği bölümlerini tercih edecekler için, ilk 50 binde olan ve ilgili üniversitelerin bölümlerini ilk 4 tercihinde yazanlara aylık 6 bin 500 TL burs verilecek.

Bir diğer burs ise YÖK destek bursu. Yüksekeöğretim Kurulu tarafından toplamda 20 araştırma üniversitesinde bulunan biyoloji, kimya, fizik ve matematik ile yapay zekâ mühendisliği ve yapay zekâ veri mühendisliği programlarına yerleşenlere aylık 1875 lira destek burs veriliyor.

MAAŞ GİBİ BURS İMKANIN: 15 BİN TL BURS

Yüksek miktarda burs verilen bir diğer bölüm için ise YÖK ile TPAO iş birliği imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında bazı mühendislik programlarında öğrencilere aylık 12 bin lira verilecek. Jeoloji ve jeofizik mühendisliklerinde ise bu rakam 15 bin lira olacak.