İzmir'in en iyi üniversiteleri açıklandı! Bakın hangi üniversite ilk sırada
YKS tercihi yapacak öğrencilerin dikkatine! İzmir'deki üniversiteler arasından en iyi üniversiteler belli oldu! İzmir'in en iyi devlet üniversiteleri ve İzmir'deki en iyi özel üniversiteler listede! İşte İzmir'in en iyi üniversiteleri ve ayrıntıları...
Üniversite tercihleri YKS tercih dönemi ile beraber gündeme geldi! Öğrenciler, veliler ve öğretmenler İzmir'in en iyi üniversiteleri listesini merak ediyor! İzmir vakıf üniversiteleri ve İzmir devlet üniversiteleri dahil olmak üzere sıralamada Türkiye, Dünya ve İzmir sıralaması baz alındı. URAP'ın yayınladığı verilere göre en iyi İzmir üniversiteler ve sıralaması aşağıdaki gibidir.
İZMİR'İN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ
İzmir'in en iyi devlet üniversiteleri ve İzmir'deki en iyi özel üniversiteler dahil işte o liste:
|İzmir
Sıralama
|Türkiye
Sıralama
|Dünya
Sıralama
|Üniversite Adı
|Kategori
|1
|6
|653
|Ege Üniversitesi
|B++
|2
|11
|921
|Dokuz Eylül Üniversitesi
|B++
|3
|36
|1542
|İzmir Yuksek Teknoloji Enstitusu
|B
|4
|65
|1957
|İzmir Katip Celebi Üniversitesi
|B
|5
|86
|2488
|İzmir Ekonomi Üniversitesi
|B-
URAP Ölçümü Dışında Kalan İzmir Üniversiteler:
- Yaşar Üniversitesi
- Gediz Üniversitesi
- Şifa Üniversitesi
- İzmir Demokrasi Üniversitesi
Kaynak: Egezegen