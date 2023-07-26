İzmir'in en iyi üniversiteleri açıklandı! Bakın hangi üniversite ilk sırada

YKS tercihi yapacak öğrencilerin dikkatine! İzmir'deki üniversiteler arasından en iyi üniversiteler belli oldu! İzmir'in en iyi devlet üniversiteleri ve İzmir'deki en iyi özel üniversiteler listede! İşte İzmir'in en iyi üniversiteleri ve ayrıntıları...

İzmir'in en iyi üniversiteleri açıklandı! Bakın hangi üniversite ilk sırada
İzmir'in en iyi üniversiteleri açıklandı! Bakın hangi üniversite ilk sırada
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Üniversite tercihleri YKS tercih dönemi ile beraber gündeme geldi! Öğrenciler, veliler ve öğretmenler İzmir'in en iyi üniversiteleri listesini merak ediyor! İzmir vakıf üniversiteleri ve İzmir devlet üniversiteleri dahil olmak üzere sıralamada Türkiye, Dünya ve İzmir sıralaması baz alındı. URAP'ın yayınladığı verilere göre en iyi İzmir üniversiteler ve sıralaması aşağıdaki gibidir.

İZMİR'İN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ

İzmir'in en iyi üniversiteleri açıklandı! Bakın hangi üniversite ilk sırada - Resim : 1

İzmir'in en iyi devlet üniversiteleri ve İzmir'deki en iyi özel üniversiteler dahil işte o liste:

İzmir
Sıralama		 Türkiye
Sıralama		 Dünya
Sıralama		 Üniversite Adı Kategori
1 6 653 Ege Üniversitesi B++
2 11 921 Dokuz Eylül Üniversitesi B++
3 36 1542 İzmir Yuksek Teknoloji Enstitusu B
4 65 1957 İzmir Katip Celebi Üniversitesi B
5 86 2488 İzmir Ekonomi Üniversitesi B-

URAP Ölçümü Dışında Kalan İzmir Üniversiteler:

  • Yaşar Üniversitesi
  • Gediz Üniversitesi
  • Şifa Üniversitesi
  • İzmir Demokrasi Üniversitesi
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Türkiye'nin en iyi devlet üniversiteleri belli oldu! Bakın hangisi ilk sıradaTürkiye'nin en iyi devlet üniversiteleri belli oldu! Bakın hangisi ilk sıradaEğitim
Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri belli oldu! Bakın hangisi ilk sıradaTürkiye'nin en iyi tıp fakülteleri belli oldu! Bakın hangisi ilk sıradaEğitim

 Kaynak: Egezegen

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