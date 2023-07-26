İzmir'in en iyi üniversiteleri açıklandı! Bakın hangi üniversite ilk sırada

Üniversite tercihleri YKS tercih dönemi ile beraber gündeme geldi! Öğrenciler, veliler ve öğretmenler İzmir'in en iyi üniversiteleri listesini merak ediyor! İzmir vakıf üniversiteleri ve İzmir devlet üniversiteleri dahil olmak üzere sıralamada Türkiye, Dünya ve İzmir sıralaması baz alındı. URAP'ın yayınladığı verilere göre en iyi İzmir üniversiteler ve sıralaması aşağıdaki gibidir.

İZMİR'İN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ

İzmir'in en iyi devlet üniversiteleri ve İzmir'deki en iyi özel üniversiteler dahil işte o liste:

İzmir

Sıralama Türkiye

Sıralama Dünya

Sıralama Üniversite Adı Kategori 1 6 653 Ege Üniversitesi B++ 2 11 921 Dokuz Eylül Üniversitesi B++ 3 36 1542 İzmir Yuksek Teknoloji Enstitusu B 4 65 1957 İzmir Katip Celebi Üniversitesi B 5 86 2488 İzmir Ekonomi Üniversitesi B-

URAP Ölçümü Dışında Kalan İzmir Üniversiteler:

Yaşar Üniversitesi

Gediz Üniversitesi

Şifa Üniversitesi

İzmir Demokrasi Üniversitesi

Kaynak: Egezegen