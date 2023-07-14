YKS tercihleri yaklaşıyor! İşte en iyi hukuk fakülteleri

YKS maratonunun tercih dönemine sayılı günler kaldı. Adaylar, en iyi üniversiteleri araştırmaya başladı. Peki Türkiye'de en iyi hukuk fakülteleri hangileri?

Türkiye Barolar Birliği hukuk eğitimi ve öğretimindeki standartları belirlemek amacıyla başlattığı “ölçme-değerlendirme” çalışmaları sonuçlandı. Türkiye’deki hukuk fakültelerinin dekanlarının katılımıyla yaklaşık 3 yıldır yürütülen çalışmaya, 73 hukuk fakültesinden 53’ü katıldı.

EN İYİLERİ KOMİSYON BELİRLEDİ

“Ölçme-değerlendirme” çalışmalarına 2014 yılında başlayan Türkiye Barolar Birliği, 37 hukuk fakültesi dekanının katılımıyla kurduğu komisyonda, bir hukuk fakültesinin hangi asgari standartları taşıması gerektiğine dair ölçütleri belirledi. Çalışmaya YÖK Başkanlığı ile son şekli verildi. Akademik kadro, kütüphane olanakları, eğitim-öğretim faaliyetleri gibi kriterlerin yer aldığı değerlendirme formu Türkiye’de aktif olarak eğitim veren tüm hukuk fakültelerine gönderildi. Verilen cevaplar doğrultusunda en iyiler listesi hazırlandı.

Çalışma sonuçlarına göre Türkiye’nin en iyi 10 hukuk fakültesi sıralaması şöyle:

1. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

3. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

4. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi

5. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

6. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

7. Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

8. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

9. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

10. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi