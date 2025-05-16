YÖK Başkanı açıkladı: 'Köy Üniversiteleri' geliyor!

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından başlatılan Köy Üniversitesi Projesi’ne ilişkin değerlendirmesinde, bilimin toplumları ileriye taşıyan en güçlü unsur olduğunu vurguladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
YÖK Başkanı açıkladı: 'Köy Üniversiteleri' geliyor!
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından başlatılan Köy Üniversitesi Projesi’ne ilişkin değerlendirmesinde, bilimin toplumları ileriye taşıyan en güçlü unsur olduğunu vurguladı:

"Bu gücü toplumla paylaşmak, bizler için vazgeçilmez bir sorumluluktur" diyen Özvar, Köy Üniversitesi Projesi’nin bilim iletişimi açısından örnek bir çalışma olduğunun altını çizdi.

"Üniversitelerimizin bilimle toplum arasındaki bağı güçlendirmesi, bilimsel düşünceyi teşvik etmesi ve bilimi daha erişilebilir kılması artık önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu proje de üniversitelerde üretilen bilginin hem Türkiye’de hem de dünyada daha görünür hale gelmesi adına önemli bir adım."

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