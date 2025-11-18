YÖK tarih verdi: 3 yılda mezuniyet hakkı geliyor, işte detaylar...

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın liderliğinde toplanan "Üniversite-Sektör İşbirliği Komisyonu", YÖK koordinasyonundaki bazı üniversite rektörleri ile iş dünyasının önde gelen temsilcilerini Ankara'da bir araya getirdi. Özvar, akademik performansı yüksek olan ve talep eden öğrencilerin lisans eğitimlerini 4 yıl yerine 3 yılda tamamlayabilmelerinin önünü açan düzenlemenin önümüzdeki yıl itibarıyla yürürlüğe gireceğini müjdeledi.

MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ YOL HARİTASI BELİRLENİYOR

Toplantıdaki hitabında geçmiş temaslara atıfta bulunan Özvar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) ile daha önce gerçekleştirilen istişare toplantılarını hatırlattı. Özvar, mesleki eğitim konusunun üzerinde titizlikle durduklarını, yoğun bir mesai harcadıkları bu başlığı ana gündem maddesi olarak tayin ettiklerini ifade etti.

Yükseköğretim ekosistemindeki dijitalleşme süreçleri, yapay zeka teknolojileri ve yeşil üretim modellerinin iş dünyasıyla entegre olması gerektiğine vurgu yapan Özvar, üniversite ile sektör arasındaki işbirliğinin artık sadece bir tercih meselesi olmadığını, bunun ulusal kalkınmanın vazgeçilmez temel taşlarından biri haline dönüştüğünü belirtti.

YÖK'ün yeni vizyonunda istihdam odaklılık, uygulamalı eğitim modelleri, beceri kazandırmaya yönelik müfredatlar ve sektörün bizzat eğitim süreçlerine dahil olmasının merkezi bir rolde olduğunu kaydeden Özvar, hedeflerini şu sözlerle açıkladı: "Bugün burada ele alacağımız başlıkların ortak amacı üniversitelerimizi sektörle daha güçlü ilişkilendiren, mezunlarımızı iş dünyasının beklentilerine hazırlayan ve Türkiye'nin gelecekte ihtiyaç duyacağı yeni beceri setlerini bugünden oluşturan bir ekosistemin inşası için ortak bir anlayış tesis etmektir."

Konuşmasının sonunda, üniversite-sanayi işbirliğini kuvvetlendirmek ve mesleki eğitimi hak ettiği noktaya taşımak adına yakın dönemde atılan somut adımlara değinen Özvar, özellikle Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulları (OSB-MYO) projesinden oldukça verimli ve pozitif geri dönüşler almaya başladıklarını sözlerine ekledi.