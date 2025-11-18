Bakan Yerlikaya Türkiye'deki yabancı sayısını açıkladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, İçişleri Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe maratonuna sahne oldu. Komisyonda milletvekillerine kapsamlı bir sunum gerçekleştiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörle mücadeleden göç politikasına, trafik güvenliğinden personel yapısına kadar kritik başlıklarda önemli veriler paylaştı. Bakan Yerlikaya'nın gündemindeki en sıcak başlıklardan biri, Türkiye'deki yabancı nüfusun güncel durumu oldu.

YABANCI SAYISINDA SON DURUM

Türkiye'nin göç yönetiminde uyguladığı stratejiyi "bütüncül bir yaklaşım" olarak nitelendiren Yerlikaya, kayıtlı yabancı sayılarına ilişkin spekülasyonlara son noktayı koydu. Göç meselesinin sadece idari bir işlem değil, kamu düzeni ve insan onuru ekseninde ele alındığını vurgulayan Bakan Yerlikaya, 31 Ekim 2025 tarihli resmi verileri açıkladı. Yerlikaya, "31 Ekim 2025 itibarıyla ülkemizde yasal kalış hakkı olan yabancıların sayısı 3 milyon 615 bin 491'dir. Bunların 2 milyon 381 bin 326'sı geçici koruma altındaki Suriyeliler, 1 milyon 85 bin 40'ı ikamet izni sahipleri ve 149 bin 125'i uluslararası koruma altındakilerdir." ifadelerini kullandı.

Düzensiz göçle mücadelenin de hız kesmeden devam ettiğini belirten Yerlikaya, insan kaçakçılığı organizatörlerine göz açtırılmadığını, yılın ilk 10 ayında düzenlenen operasyonlarda 3 bin 627 şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiğini bildirdi. Ayrıca, 81 il genelinde 375 Mobil Göç Noktası aracının aktif olarak sahada denetimlerini sürdürdüğü kaydedildi.

TRAFİK TERÖRÜNÜN ACI BİLANÇOSU

Bakanlığın en hayati sorumluluk alanlarından birinin trafik güvenliği olduğunu belirten Yerlikaya, kara yollarındaki can kayıplarını çarpıcı kıyaslamalarla gözler önüne serdi. Trafik meselesini siyaset üstü bir "yaşam meselesi" olarak kodlayan Yerlikaya, istatistiklerin arkasındaki insan hikayelerine dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl yollarda 6 bin 351 kişinin hayatını kaybettiğini, 385 binden fazla vatandaşın ise yaralandığını hatırlatan Yerlikaya, tablonun vahametini şu sözlerle anlattı: "Sadece geçen yıl kara yollarımızda meydana gelen kazalarda 6 bin 351 canımızı yitirdik. 385 binden fazla vatandaşımız yaralandı. Yani günde 17,4 insanımızı trafik kazalarında kaybettik. Bu, kasten öldürme suçundan 3 kat, uyuşturucuya bağlı ölümlerden 19 kat daha fazla can kaybı demek. Bu, kabul edilebilir bir sayı değil."

Denetim sayılarının rekor düzeyde artırılmasına rağmen ölüm oranlarındaki düşüşün sınırlı kalmasına değinen Yerlikaya, sorunun kaynağını "caydırıcılık eksikliği" olarak işaret etti. 2023 yılında günde 17,9 olan can kaybının, denetimlerin yüzde 50 artırılarak 124 milyona çıkarılmasına rağmen sadece 0,5 oranında düşürülebildiğini belirten Yerlikaya, "Bu, 197 can demek. Yani 197 daha az can kaybı yaşandı. Önemli mi? Elbette. Yeterli mi? Hayır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık verilerine göre; Emniyet trafik ekiplerinin sayısı yüzde 18, Jandarma trafik ekiplerinin sayısı ise yüzde 94 oranında artırıldı. Ancak 2025 yılının ilk 8 ayında 3 bin 964 vatandaş yine trafik kazalarında yaşamını yitirdi.

"DUR" İHTARINA UYMAYANLARIN YOL AÇTIĞI ACI TABLO

Kazaların ana nedenlerini mercek altına alan Bakan Yerlikaya, ölümlü kazalardaki 7 bin 741 kural ihlalinin yüzde 84'ünün sadece 5 temel hatadan kaynaklandığını açıkladı. Bu hatalar; hız ihlali, şerit izleme, geçiş önceliği, hatalı dönüş ve kırmızı ışık ihlali olarak sıralandı. Özellikle polisin "dur" ihtarına uymayan sürücülerin yarattığı tehlikeye parmak basan Yerlikaya, son 6 yılda bu sebeple 9 güvenlik görevlisinin şehit olduğunu, 16'sının gazi olduğunu ve 20 sivil vatandaşın hayatını kaybettiğini aktardı. Yerlikaya, bu trajedilerin temel nedeninin "dur" ihtarına uymamanın cezasının sadece 2 bin 167 lira olması olduğunu vurguladı. Yerlikaya, cezaların artırılmasını öngören yeni yasa teklifinin yürürlüğe girmesiyle 2026 yılında ihlal sayılarının en az yüzde 75 azalacağını öngördü.

Sunumun son bölümünde İçişleri Bakanlığı'nın devasa personel yapısına dair bilgiler veren Yerlikaya, 31 Ekim 2025 itibarıyla teşkilatta toplam 688 bin 672 personelin görev yaptığını açıkladı. Bu dev kadronun 352 bin 859'unun Emniyet, 216 bin 387'sinin Jandarma, 10 bin 28'inin Sahil Güvenlik, 48 bin 365'inin güvenlik korucusu ve 61 bin 33'ünün ise bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında çalıştığı belirtildi.