İstanbul'da yüzyılın altın vurgunu: Pirinçleri altın diye beyan ettiler, 100 milyar liralık zarar ortaya çıktı

Altın ve kıymetli maden piyasasında dönen devasa bir yolsuzluk çarkı, güvenlik güçlerinin titiz takibi sonucu deşifre edildi. Kota ve mevzuat açıklarını kullanarak yasa dışı ticaret yapan ve kamuyu korkunç boyutlarda zarara uğratan bir suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli şafak operasyonu düzenlendi.

İddiaya göre, devletin kasasında yaklaşık 100 milyar liralık bir delik açan şebekeye yönelik baskınlarda, haklarında yakalama kararı bulunan isimlerden 21'i kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyuyla paylaşılan soruşturma detayları, örgütün kurduğu sistemin karmaşıklığını gözler önüne serdi. Yapılan açıklamaya göre şüpheliler, döviz teşviklerini mevzuata aykırı bir biçimde suistimal etmek amacıyla organize bir yapı oluşturdu. Örgüt üyelerinin, kendi isimlerini gizlemek adına ikinci ve üçüncü şahıslar üzerinden peş peşe yeni şirketler kurdukları tespit edildi. Bu paravan yapılar aracılığıyla altın ve kıymetli maden ticaretinde belirlenen kotaların aşıldığı ve mevzuat dışı işlemlerle haksız kazanç kapısının aralandığı belirtildi.

ALTIN YERİNE PİRİNÇ LEVHA SEVKİYATI

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, şebekenin vurgun takvimi 9 Ocak 2023 ile 10 Aralık 2024 tarihleri arasına yayıldı. Şüphelilerin yönetimindeki ve onlarla bağlantılı şirketlerin, "Dahilde İşleme Rejimi" avantajlarını kullanarak tonlarca altın ve gümüşü yurda soktukları belirlendi. Ancak ithal edilen bu kıymetli madenlerin, rejim hükümlerinin gerektirdiği şekilde işlenip ihraç edilmediği, büyük bir kısmının iç piyasada eritildiği veya kayıtlardan düşüldüğü ortaya çıktı.

Örgütün en çarpıcı yöntemi ise ihracat aşamasında kullandığı 'imitasyon' hilesi oldu. Şirket yetkililerinin, gümrük ve ticaret işlemlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler düzenledikleri saptandı. Resmi evraklarda altın levha olarak beyan edilen ürünlerin, gerçekte pirinç levha veya imitasyon altın ile değiştirilerek teslim edildiği belirlendi. Bu akıl almaz yöntemle haksız kazanç sağlayan şebekenin, güncel altın kurları üzerinden hesaplandığında devleti yaklaşık 100 milyar lira zarara uğrattığı kaydedildi.

6 AYRI SUÇTAN İŞLEM

Elde edilen somut deliller ışığında harekete geçen savcılık, suç örgütü üyeleri hakkında çok sayıda kanun maddesine muhalefetten işlem başlattı. Toplam 23 şüpheli hakkında; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları yöneltildi. Ayrıca şüphelilerin, "1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet", "4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet" ve "1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle haklarında eş zamanlı arama, el koyma ve yakalama kararı çıkarıldı.

Operasyon kapsamında aranan 23 kişiden 21'i emniyet güçlerince gözaltına alınırken, firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.