Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kritik soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları saptanan şüphelilere yönelik yargı çemberi daraldı.

Savcılık makamı, örgütün hücrelerine yönelik gerçekleştirdiği incelemeler neticesinde, aralarında askeri personel ve kamu görevlilerinin de bulunduğu toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

BÜFE VE MARKET HATLARINDAN "MAHREM İMAMLAR" İLE İRTİBAT

Soruşturma dosyasının detaylarına göre, güvenlik güçleri örgütün iletişim şifrelerini çözdü. Hakkında işlem başlatılan şüphelilerin, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki en gizli yapılanması olan ve "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan birime sızdıkları belirlendi.

Yapılan teknik takipler sonucunda, bu kişilerin iz bırakmamak adına Ankara genelindeki büfe, bakkal ve market gibi halka açık işletmelerdeki kontörlü sabit hatları kullandıkları tespit edildi. Şüphelilerin bu hatlar üzerinden örgütün sözde "mahrem imamlarıyla" düzenli olarak iletişim kurdukları ve haberleştikleri ortaya çıkarıldı.

Başsavcılık tarafından verilen talimatın ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyonu başlattı. Yapılan açıklamaya göre şüphelilerin 8'i halen görevde olan muvazzaf asker, 6'sı emekli asker ve 4'ü daha önce görevinden ihraç edilmiş eski askerlerden oluşuyor. Askeri kanadın yanı sıra, şüpheliler arasında 3 aktif kamu görevlisi ve 1 özel sektör çalışanının da bulunduğu bildirildi. Ankara merkezli olarak toplam 9 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonda, emniyet birimlerinin şüphelileri yakalama ve gözaltına alma işlemlerini sürdürdüğü kaydedildi.